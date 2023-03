Moisés Caicedo, Piero Hincapié y la agenda de ecuatorianos en el exterior

Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano del Brighton de la Premier League. Foto: @OfficialBHAFC

Los jugadores ecuatorianos en el exterior tendrán acción desde este viernes 3 hasta el lunes 6 de marzo de 2023 en campeonatos profesionales de Europa y América.

Como siempre, los partidos que más llaman la atención son los del Brighton por la presencia de los tres ecuatorianos: Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento.



‘Las Gaviotas’, que recién se clasificaron a los cuartos de final de la FA Cup, volverán a las canchas este sábado 4 de marzo cuando se enfrenten al West Ham, en el Falmer Stadium, a las 10:00 (hora Ecuador).

Otros ecuatorianos en el exterior

Un poquito más tarde, a las 11:00 (hora Ecuador), Énner Valencia tendrá actividad con el Fenerbahce que se enfrentará al Kayserispor por la Liga de Turquía.

‘Superman’ está viviendo su campaña más goleadora en Europa y actualmente es el goleador del torneo con 22 tantos, casi duplicando a su perseguidor Fabio Borini, que tiene 13.



El domingo 5 de marzo entrarán en escena otros jugadores ecuatorianos en el exterior. Se destacan Gonzalo Plata y Piero Hincapié que tendrán actividad con sus respectivos equipos.

El Real Valladolid recibirá a las 08:00 (hora Ecuador) al RCD Espanyol, con el afán de sumar para alejarse del descenso. Mientras que, el Bayer Leverkusen recibirá a las 09:30 (hora Ecuador) al Herta Berlín.



Ecuador también tendrá presencia en otras ligas de Europa como Bélgica y de América, como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina.

Los partidos de los ecuatorianos en el exterior



Moisés Caicedo en la Premier League

4 de marzo



10:00 Brighton & Hove Albion vs. West Ham

En el Brighton militan Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento.



SüperLig

4 de marzo



05:30 Karagümrük vs. Sivasspor

11:00 Kayserispor vs. Fenerbahce



LaLiga

5 de marzo



08:00 Real Valladolid vs. RCD Espanyol



Bundesliga

5 de marzo



09:30 Bayer Leverkusen vs. Herta Berlín



Jupiler Pro-League

3 de marzo



14:45 Oostende vs. Club Brujas



5 de marzo



07:30 STVV vs. KRC Genk

10:00 Antwerp vs. Mechelen

12:30 Gent vs. Anderlecht



Major League Soccer

4 de marzo



16:30 Los Ángeles FC vs. Portland Timbers

19:30 Orlando City vs. FC Cincinnati

19:30 Inter Miami vs. Philadelphia Union

22:30 Seattle Sounders vs. Real Salt Lake

22:30 SJ Earthquakes vs. Whitecaps



Liga MX

3 de marzo



20:05 Mazatlán vs. Cruz Azul

22:15 Tijuana vs. Atlas



4 de marzo



18:00 León vs. Atlético San Luis

20:05 América vs. Pachuca

20:10 Monterrey vs. Juárez

22:05 Chivas vs. Santos Laguna



5 de marzo



20:05 Querétaro vs. Toluca



Liga Argentina

4 de marzo



19:30 Newell’s vs. Barracas Central



5 de marzo



15:00 Independiente vs. Instituto

19:30 Talleres vs. Vélez



Fútbol en Brasil

4 de marzo



14:00 São-Joseense vs. Athletico Paranaense



5 de marzo



14:00 Botafogo vs. São Paulo

14:00 Sao Bento vs. Bragantino

14:00 Bahía vs. Vitória

14:00 Resende vs. Botafogo

