Canelo Álvarez y Caleb Plant se pelearon en una conferencia de prensa

Los boxeadores Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant se encontraron cara a cara como parte de la promoción de la pelea de boxeo en la que expondrán sus títulos mundiales, pero ambos se insultaron y hasta intercambiaron golpes antes de hora este 21 de septiembre del 2021.

¿Fue parte del show o se salió de control? Lo cierto es que ambos se encararon y empezaron a provocarse. Entonces, el mexicano ‘explotó’ empujó fuertemente a su rival. El estadounidense se regresó, caminó unos pasos y lanzó un golpe de puño que el ‘Canelo’ esquivó, al tiempo que golpeó con la izquierda a su oponente. El pleito no pasó a más porque integrantes de sus respectivos equipos y de la seguridad los separaron.

Las imágenes se volvieron virales este 21 de septiembre del 2021. Ambos tienen previsto enfrentarse en el MGM Grand, Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 6 de noviembre.

Incluso hay imágenes en las que se ve lastimado al estadounidense, de 29 años y quien tiene un récord invicto con 21 triunfos.

‘Canelo’, de 31 años, llegará a ese combate con 56 triunfos, una derrota y dos combates sin decisión.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳



Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6