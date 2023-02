El título amazónico de boxeo se disputará en Macas

El boxeador ecuatoriano Paúl Hayo durante un entrenamiento. Foto: cortesía Jairo Hayo

Redacción Deportes

Noche de Puños ha sido llamada la velada boxística que reunirá a deportistas amateurs y profesionales en Macas, provincia de Morona Santiago, este 12 de febrero del 2023. En el combate estelar se disputará el título Regional Amazónico de la categoría súper gallo.

Esa faja la disputarán Paúl 'El Cuchillo' Hayo y Henry 'El Titán' Masiant.

El evento se realizará en el coliseo Luis Rivadeneira Polo de Macas, desde las 19:30 del 12 de febrero del 2023.

El combate por el título Regional Amazónico seré a ocho asaltos.

Para esa pelea, Paul Hayo llegará con un récord profesional de 17 victorias, 3 derrotas y 2 empates. 10 victorias la consiguió 'El Cuchillo' por nocaut.

En tanto, 'El Titán' Mashiant, quien tiene tres título avalados por la Comisión de Boxeo Profesional del Ecuador (Cobope), tiene un récord de 11 victorias, 10 derrotas y 2 empates.

Henry Mashiant es el actual campeón nacional categoría gallo, mientras que Hayo es el campeón nacional categoría súper gallo.

Otros prospectos del boxeo ecuatoriano

En la cartelera Noche de Puños, que tiene el aval de la Cobope, también estarán otros referentes del boxeo ecuatoriano, sobre todo de la región Amazónica como Alex 'El León' Ankuas, Xavier El Bull Terrier' Murillo, José Él Hueso Blanco' Cárdenas, entre otros.

Los organizadores, de El Menor Promociones, han confirmado que la cartelera tendrá unos 9 combates entre amateurs y profesionales.

El 'Zurdito' en acción

Esa noche también se verá en acción al boxeador shuar Antonio 'Zurdito' Tzamareinda, quien afrontará su cuarto combate profesional ante el también ecuatoriano Jonathan 'Pacquiao' Carrera.

"Cuando se sube al ring, realmente se transforma. No es por nada, pero tiene condiciones para ser campeón del mundo", asegura el experimentado entrenador Manuel Sharupi, quien guía al 'Zurdito' desde que este era un niño.

"Los rivales no lo aguantaban en el amateur. Varios especialistas en boxeo me han dicho que pinta para un título mundial. No es por alabarlo, pero es así", afirma Sharupi, vía telefónica, desde la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago.

