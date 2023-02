El boxeador shuar Antonio 'Zurdito' Tzamareinda defiende su invicto

El boxeador Antonio 'Zurdito' Tzamareinda (izq.) y el entrenador Manuel Sharupi después de un entrenamiento. Foto: cortesía Manuel Sharupi

Carlos Rojas Acevedo (D)

No cumple todavía 17 años pero ya tiene tres peleas profesionales. El boxeador shuar Antonio 'Zurdito' Tzamareinda afrontará su cuarto combate profesional ante el también ecuatoriano Jonathan 'Pacquiao' Carrera.

La pela está incluida en la cartelera que se realizará en el Coliseo Luis Rivadeneira Polo de Macas el 12 de febrero del 2023.

"Cuando se sube al ring, realmente se transforma. No es por nada, pero tiene condiciones para ser campeón del mundo", asegura el experimentado entrenador Manuel Sharupi, quien guía al 'Zurdito' desde que este era un niño.

"Los rivales no lo aguantaban en el amateur. Varios especialistas en boxeo me han dicho que pinta para un título mundial. No es por alabarlo, pero es así", afirma Sharupi, vía telefónica, desde la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago.

Antonio Tzamareinda boxea desde niño

Antonio Tzamareinda, quien debutó profesionalmente con 16 años, nació en el cantón Huamboya, de Morona Santiago, en la selva amazónica.

"La palabra Huamboya proviene de dos vocablos de la vieja lengua Shuar que significa: Huambu = Flotar y, Ya= casa; es decir 'Casa que flota'", se indica en la página del GAD Municipal.

El 'Zurdito' Tzamareinda empezó a aprender de fintas y golpes de puño con solo 9 años, con la guía del entrenador Manuel Sharupi.

Sharupi, también shuar, asegura que el 'Zurdito' se quedó huérfano de padre desde los tres años y que el boxeo ha sido una gran motivación en la vida del deportista que compite en la categoría mosca, de las 112 libras.

Como amateur realizó 43 peleas y fue campeón nacional en el 2018.

Su debut profesional se realizó en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito, el 24 de septiembre del 2022. El 'Zurdito' derrotó a Pascual Chamico, por nocaut técnico en el segundo asalto.

"En Quito lo aplaudieron de pie", cuenta el entrenador Sharupi, de 56 años.

"Queremos hacer 10 peleas en Sudamérica, que sea campeón sudamericano de la UBO. Luego, hay que buscar el título del mundo", afirma el manager Daniel Cadena.

"No es común que se debute a los 16 años, pero el 'Zurdito' tiene talento", añade Cadena.

La pelea principal de la cartelera del 12 de febrero de 2023 enfrentará a Paúl Hayo y a Henry Maishiant.

Un título en juego

La pela entre Antonio 'Zurdito' Tzamareinda y Jonathan 'Pacquiao' Carrera será parte de la cartelera anunciada en Macas para el 12 de febrero del 2023.

En la pelea estelar se enfrentarán Paul Hayo y Henry Maishiant, por un título regional amazónico según se anuncia.

El 'Cuchillo Hayo', de 31 años, tiene un récord profesional de 17 triunfos, tres derrotas y dos empates (17-3-2)

Masan, de 27 años, tiene un récord de 10-11-3.

