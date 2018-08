José Saant será estelarista en una cartelera de boxeo en Macas

LEA TAMBIÉN

José Saant, campeón sudamericano de la división peso gallo, defenderá su título ante el colombiano Karluis Díaz. Ellos serán los estelares de la cartelera internacional de boxeo que arrancará el viernes 10 de agosto desde las 20:00, en el coliseo La Loma de Macas, en Morona Santiago.

Saant, de 29 años, adelantó que no será nada fácil vencer al excampeón latinoamericano. “Me he preparado al máximo para retener el título sudamericano y sé que puedo lograrlo”. Pidió el apoyo de los macabeos, cuyo precio de la entrada es de USD 2 por persona.



La organización está a cargo de Tsunami Boxing y tiene el aval de la Comisión de Boxeo Profesional del Ecuador (Cobope). El Municipio de Macas es el principal patrocinador.



Otra pelea de la cartelera, que genera expectativa, es entre el ecuatoriano Alexander Espinoza y el colombiano Jostin Perea Robles.John Wampash, oriundo de Morona Santiago y radicado en Quito, se enfrentará al esmeraldeño Junior Salazar.



Los restantes combates en horas de la noche son: Bryan Mercado vs. Milton Yurank, y José Díaz (Venezuela) vs. Ariel Sharupi (Ecuador). La cartelera boxística es parte de la agenda de festividades del arte y la cultura que se realiza en Macas.



José Saant, quien sueña con un título mundial, contó que su rival colombiano ha peleado en Asia, África y Estados Unidos. “Es un boxeador con un palmarés importante”.