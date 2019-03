Bolivia refuerza el apoyo al deporte con miras a citas como los Panamericanos

LEA TAMBIÉN

Bolivia apoyará a sus deportistas con el relanzamiento de un programa para potenciar su rendimiento de cara a competencias como los Juegos Panamericanos de este año en Lima, una competición que el país sudamericano aspira a acoger en 2027.

"Tenemos el desafío" para ser ese año anfitriones de la mayor competición multidisciplinar del continente, aseveró el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la presentación este jueves, 28 de marzo del 2019, en La Paz del programa Tunkas.



El programa ayudará a 51 deportistas en tres categorías, diez de ellos de élite y otros jóvenes promesas del deporte boliviano, mediante un acuerdo entre el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Boliviano, la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y la privada Cervecería Boliviana Nacional (CBN).



Tunkas, diez en aimara, es un Programa Integral de Apoyo a los Deportistas de Bolivia que incluye becas económicas, pasajes aéreos nacionales e internacionales, indumentaria deportiva y un seguro médico privado, según el ministerio.

El Programa Integral de Apoyo a Deportistas “Tunkas”, es un beneficio para nuestros atletas que ponen el nombre de #Bolivia en alto. Consiste en apoyo económico para viajes, indumentaria, seguro médico, entrenador, equipo e inscripciones para los Panamericanos. pic.twitter.com/b79KUFscJi — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 de marzo de 2019



Esta es la primera vez que se incluye el seguro médico en un programa de este tipo en Bolivia, destacó el ministro de Deportes, Tito Montaño, en la presentación celebrada en la sede del Gobierno boliviano.



Además, prevé estancias en centros de Formación y Entrenamiento Deportivo de Bolivia.

La categoría A incluye a deportistas clasificados por sus marcas para los Juegos Panamericanos y para los Olímpicos, la B a los que compitan a través del cupo país o por invitación y la C a los de nueva generación, nacidos entre 2003 y 2005, entre otros criterios.



El programa nació hace unos años para diez deportistas, pero en esta edición se amplía con la ambición de mejorar la presencia del deporte boliviano en el mundo, aunque en la presentación no se detalló un monto económico.



"No es sencillo hacer deporte, no es sencillo clasificar" para competencias internacionales, advirtió el presidente Morales, quien deseó éxito a los representantes de Bolivia en los Panamericanos de Lima, del 26 de julio y el 11 de agosto de este año, para que logren "alguna medalla".



El gerente de CBN, Ibo Blazisevic, recordó que cuatro beneficiarios de estas becas en años anteriores llegaron a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y el anhelo con el relanzamiento del programa es alcanzar "una medalla olímpica" a partir de los de Tokio en 2020.

El presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arce, apuntó que en competencias pasadas el deporte boliviano adoleció de cierta falta de preparación y era "un lujo" viajar a torneos internacionales, para lo que ahora se contará con el apoyo de BoA.



Al acto asistieron reconocidos deportistas bolivianos como Karen Torres, nadadora olímpica en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.