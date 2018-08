Barcelona SC pagó USD 19,7 millones a acreedores, en tres años

LEA TAMBIÉN

Juan Alfredo Cuentas, vicepresidente de Barcelona, contó que desde que asumieron la dirección del club en el 2016, cancelaron USD 19,7 millones en deudas generadas en las dirigencias que los antecedieron.

Según él, el dinero se consiguió mediante convenios, auspicios, taquillas y movimientos financieros en general. El monto comprende deudas en la FIFA y en la Ecuafutbol.



"Están casi por salir de las deudas FIFA sería ganar un campeonato, pagamos hace poco a Unión de Santa Fe USD 500 000 por el tema de Brahian Alemán", detalló Cuentas la mañana de este 3 de agosto.



Según él, los caso no resueltos en FIFA podría sumar USD 1,5 millones. Ese rubro aún está en juicio y aspiran a ganar las querellas o llegar a acuerdos en este mismo año.



La próxima semana se reunirán con los abogados de la FIFA para solicitar tiempo para pagar todos los valores sentenciados, "nos caen caso tras caso", se quejó Cuentas.



Pese a eso, la deuda de los amarillos se mantendría en USD 30 millones. "No solamente pagas, el club no se estanca y debe seguir contratando. La diferencia es que ahora el patrimonio de jugadores es entre USD 18 y USD 20 millones, gracias a eso, la deuda está cubierta con el patrimonio", explicó