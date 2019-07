Barcelona SC analiza sus opciones defensivas, por la probable salida de Félix Torres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Félix Torres y su representante, José Chamorro, se reunieron con José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona SC, en el estadio Monumental la noche del 1 de julio. En la junta se habló sobre la propuesta que tiene el jugador, para actuar en el Santos Laguna de México.

El cuadro azteca pretende adquirir los derechos deportivos del zaguero de 22 años, que llegó al club porteño en el 2017 procedente de Galácticos, de Manabí. Torres tiene el deseo de jugar en el exterior y Cevallos lo apoya.



Guillermo Almada es el entrenador de Santos, conoce bien al deportista, pues lo dirigió hasta marzo pasado, cuando estuvo al frente de Barcelona. El estratega charrúa confía en la velocidad y ubicación del ecuatoriano.

📸 Entrenamiento | Enfocados en nuestro partido del sábado 🔝⚽️ pic.twitter.com/klBHM27eW1 — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) 2 de julio de 2019



“Si se concreta, saldré, porque quiero crecer profesionalmente”, dijo Torres al finalizar la reunión. Cevallos quiere cumplir el deseo del jugador, para lo que aspira llegar a un acuerdo con el cuadro mexicano.

Sería el segundo defensa que los toreros venden al fútbol del exterior, tras la salida de Xavier Arreaga. Así mismo, el juvenil Ayrton Cisneros fue prestado a Fuerza Amarilla. Estos son los defensas que quedarían en Barcelona para el resto de la temporada:



Darío Aimar: Es el central titular de Barcelona, regresó al puesto en el 2019 tras recuperarse de una lesión. El deportista es fijo en las alineaciones de Leonardo Ramos y al momento suma siete partidos en la LigaPro.



Frickson Erazo: El deportista que llegó a mediados del 2018 y no fu habilitado por problemas legales, todavía no debuta en la LigaPro con los canarios. Según Cevallos, tras la partida de Torres se podría dar espacio para que el zaguero de 31 años actúe.



Robert Herrera: El defensor uruguayo llegó al club en enero de 2019, por pedido de Guillermo Almada. Debido a sus lesiones no logró consolidarse en el equipo titular, suma cinco partidos en la LigaPro –donde anotó un gol- y uno en la Copa Ecuador.