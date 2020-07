Barcelona debe USD 13,2 millones al SRI

LEA TAMBIÉN

El 25% del déficit acumulado de Barcelona se debe a incumplimientos con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Formularios del IVA e Impuesto a la Renta declarados en cero, así como la omisión de multas e intereses, generaron deudas por USD 13,2 millones, según la auditoría, que entregó la firma PKF, en marzo pasado.

Más allá de las canchas o de los litigios en juzgados ordinarios y deportivos, los errores administrativos del club se evidencian en su administración tributaria. En el documento, donde evidenció un déficit general de USD 51,6 millones, se detalla que entre enero del 2011 y septiembre del 2015 se presentaron formularios de declaración de IVA y Renta en cero, situación que se repitió en meses del 2017, 2018 y 2019.



Esta particularidad llamó la atención de Pablo Villegas, experto en tributación. Es abogado de profesión y cuenta que las declaraciones en cero podrían determinar un delito, cometido por el club. “Esto podría constituirse en un delito de defraudación tributaria. En el Código Orgánico Integral Penal se establece una pena privativa de libertad de entre 5 y 7 años, por la falta deliberada en la entrega de los valores retenidos”, dice.



Villegas explica que debido a que los clubes están conformados como entidades sin fines de lucro, están exentas de pagar el impuesto a la renta, pero sí deben retener los montos establecidos por la ley a sus trabajadores en relación de dependencia o demás prestadores de servicios.



“Si declara en cero quiere decir que no tuvo trabajadores en esos meses, lo que es sumamente raro. La auditoría forense debe determinar si retuvieron esos valores, pero no fueron entregados al SRI; me imagino que la entidad está haciendo su investigación”, dijo.



En la auditoría que hizo PKF se recogen ocho requerimientos y acciones interpuestas por el fisco, con la intención de cobrar al cuadro guayaquileño, que en los últimos cuatro años reportó a sus socios ingresos por más de USD 96 millones.



Carlos Alfaro Moreno, presidente del club, evita referirse a los pormenores del estudio presentado en junio. El directivo adelantó que será la auditoría forense la que certifique los valores reales de las deudas.

Barcelona contrató a la empresa Ernst & Young para realizar una auditoría forense. El documento está en marcha y su presentación a los socios del club está prevista para este mes, afirma Alfaro.



El directivo cree que esta semana podrían firmar un acuerdo con una entidad bancaria, como auspiciante principal del club, la misma que facilitaría un préstamo para reestructurar los pasivos del club.Además de Barcelona, otros clubes de la Serie A también registran deudas pendientes, según el portal web del SRI. Emelec, por ejemplo, tiene montos pendientes generados entre 2019 y 2020, por USD 419 412. El Nacional debe cancelar USD 529 305, por valores pendientes desde el 2018.



A decir de Villegas, el fútbol es una industria que genera millones de dólares, por lo que debería haber un mayor nivel de control. “¿Por qué negocios tan grandes están exentos de impuesto a la renta? Estos organismos deberían tener principios de transparencia”, dice.