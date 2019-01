Conmebol confirmó el balón oficial para la Copa Libertadores 2019 

LEA TAMBIÉN

El Nike Merlin será el balón oficial de la Copa Libertadores 2019. Así lo confirmó la Conmebol, organizadora del evento, este lunes 21 de enero. El anuncio llegó horas antes del inicio del principal torneo de clubes del continente.

En el arranque del certamen, precisamente el Delfín SC será uno de los primeros clubes que disputen un partido con la nueva pelota. Los 'cetáceos' recibirán al Nacional de Paraguay en el estadio Jocay de Manta a las 18:30 de este martes 22 de enero.



La pelota tiene una superficie más grande y un 40% menos de costuras, según confirmó Conmebol.



"La bola está construida con una vejiga de látex (en lugar de una goma tradicional) envuelta en materiales patentados para promover una presión de aire más consistente y mantener su forma", se menciona en la página oficial del organismo. "Los colores secundarios y terciarios sirven para captar la atención de los jugadores y ayudarlos a identificar el giro, la velocidad y la trayectoria lo más rápido posible", se añade en la explicación.



La Copa Libertadores 2019 contará, por primera vez, con una final a partido único, que será el 23 de noviembre en el estadio Nacional de Santiago de Chile.



Los equipos ecuatorianos Delfín y Barcelona SC jugarán rondas previas para intentar llegar a la fase de grupos en la que ya están instalados Liga de Quito y Emelec.

Partidos de la primera semana:

Martes 22 de enero:



Delfín (Ecuador) vs Nacional (Paraguay)



Miércoles 23 de enero:



Deportivo La Guaira (Venezuela) vs Real Garcilaso (Perú)



Bolívar (Bolivia) vs Defensor Sporting (Uruguay)