Aucas asegura su futuro con sus seleccionados mundialistas

Una de las primeras cosas que empacó John Jairo Espinoza para su largo viaje a Europa fue una Biblia. El capitán de la Selección Sub 20 y de Aucas es un ferviente seguidor de Jesucristo. Su madre Marilyn Izquierdo continuamente le recuerda el texto de Josué 1:9. “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo”.

Espinoza gestionó un permiso con el técnico Jorge Célico y todas las noches reunía al grupo en su habitación para tener un momento de reflexión.



“A veces faltaba uno u otro compañero, pero en general siempre estábamos todos. Les leía versículos y les decía que todo iba a estar bien”, le cuenta a este Diario, el futbolista desde Esmeraldas, en donde repone fuerzas luego de alcanzar la medalla de bronce en Polonia.



El lateral se quedó con ganas de más. A su criterio, el equipo debía ser el campeón. Revela que en el camerino de la Arena Lublin, luego de la semifinal con Corea hubo lágrimas e impotencia. “No llegamos a la final por un error, por una desconcentración. Eso nos pegó mucho. Sin embargo, nos quedó el consuelo de la medalla de bronce. Luego del partido con Italia (por el tercer puesto), en el camerino, todos nos felicitamos por el logro”.



En seis meses, la Tri consiguió dos hitos: en febrero logró el Sudamericano de Chile y en Polonia logró ser el tercer mejor combinado del mundo. De ese grupo de 21 futbolistas, Aucas aportó con más seleccionados: cinco. Además de Espinoza, Alexander Alvarado, Gustavo Vallecilla y Richard Mina sumaron minutos (ver infografía). También integró la lista el golero Johan Lara, quien no jugó. Además, Aucas cuenta con los derechos de Diego Palacios, que en este mes terminó su cesión al Willem II de Friburgo y pudiera llegar al Barcelona B.



Los cinco jugadores fueron adquiridos por el club en los dos últimos años: Alvarado, Lara y Espinoza llegaron en enero, febrero y junio del 2018, mientras que Mina y Vallecilla se pusieron la elástica amarilla, en enero de este año.



Todos ya formaban parte del proceso de preparación de la Sub 20. Alvarado, por ejemplo, jugaba en el Gualaceo, de la Serie B y despertó el interés de Hugo Castañeira, el gerente deportivo de los orientales.



Antes de ficharlo, pidió referencias a Fabián Frías, el entonces DT del Gualaceo, y a Luis Soler, quien viajaba a Cuenca por asuntos familiares. Algo similar sucedió con Vallecilla y Espinoza, que eran del Deportivo Cuenca.



Alvarado fue el ‘auquista’ con más minutos en el Mundial: fue titular en los siete partidos y actuó 659 minutos. Por estos días aprovecha la semana de vacaciones que le dio su club para pasar junto a su esposa Valeria Calle y su hijo Thiago, de siete meses de edad.



Él compartía habitación en Polonia con ‘Chiqui’ Palacios, que era uno de los DJ del equipo: en sus ‘playlist’ predominaba el reggaetón que sonaba con potencia en los buses de concentración y en los hoteles. Alvarado recuerda que su amigo solo bajaba el volumen cuando él se comunicaba con su esposa y su tierno hijo.



Pero, al retorno al Ecuador, no todos se encontraron con buenas noticias: el golero Lara fue a Ibarra, en donde su abuela María Rosalía Lara falleció el pasado jueves. El futbolista, que es uno de los más queridos en la plantilla por su buen humor, intenta recobrar fuerzas.



Otro de los seleccionados, Richard Mina -autor del gol de la victoria ante Italia- tuvo una fiesta especial de bienvenida a su regreso a Guayaquil. Como si fuese un cumpleaños, hubo pastel, bocaditos, quesos...



El gerente de Aucas, Andrés Báez, cuenta que quieren llevar las carreras de sus futbolistas con calma. En mayo, hubo una parrillada con los talentos y sus familias, además de los directivos. En la cita, los familiares se comprometieron a no presionar a los chicos en pos de ayudas económicas.