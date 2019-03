‘Rafa’ Nadal es la cara y Novak Djokovic la cruz en Indian Wells

LEA TAMBIÉN

Un aficionado echó una moneda al aire dos veces. La primera, salió la cara sonriente de Rafael Nadal, que avanzó a octavos de final en Indian Wells al derrotar a Diego Schwartzman. En su segundo intento, el espectador vio la amarga cruz de Novak Djokovic, eliminado en tercera ronda ante Philipp Kohlschreiber.

El español y segundo favorito no tuvo piedad del argentino Schwartzman, “uno de los grandes talentos” del tenis, al que batió en dos rápidos sets en una intensa jornada en el primer Masters 1 000 de la temporada.



Nadal, tres veces campeón en el torneo del desierto californiano, no tuvo dificultades para derrotar a su amigo Schwartzman en apenas 76 minutos con sets de 6-3, 6-1.



“Ahora voy a jugar contra alguien a quien conozco bien, con el que he entrenado mucho, jugado muchos partidos muy duros y uno de los grandes talentos de este deporte”, había dicho el ex número uno del mundo en conferencia de prensa.



Las cifras, sin embargo, estaban de su lado: Nadal había ganado los seis enfrentamientos previos entre ambos y el argentino solo había sido capaz de arañarle dos sets en total.

Este martes, la racha continuó.



“Creo que he jugado un encuentro muy sólido. He hecho muchas cosas bien” , dijo el español tras la contienda.



Al 100% desde el comienzo, Nadal fue asegurando los juegos con su servicio y fue poniendo en apuros al argentino con los suyos hasta que en el octavo juego cambió el devenir del partido.



Luego de varios intercambios de golpes, Schwartzman estrelló la pelota en la red, el español certificó su primer quiebre (5-3) y cerró la manga inmediatamente después.



Como un punto de inflexión, el albiceleste pareció bajar los brazos y Nadal aprovechó su momento. Firmó breaks en el primero y el tercero (3-0) y selló su triunfo a las primeras de cambio.



Ahora, se enfrentará en octavos al serbio Filip Krajinovic, que antes había derrotado en dos mangas al ruso Daniil Medvedev (N.14) por 6-3, 6-2.

Batacazo

Novak Djokovic de Serbia felicita a Philipp Kohlschreiber de Alemania por su victoria de tercera ronda individual masculina en el Día 9 del BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden el 12 de marzo de 2019 en Indian Wells, California. AFP



Mientras, en un encuentro que arrancó el lunes y terminó el martes por la tarde debido a la lluvia, Djokovic se fue a casa antes de tiempo al sucumbir ante el alemán Kohlschreiber por un doble 6-4.



El germano nunca había ganado a un número uno, con un balance de 0-11 y un récord de 1-8 contra ‘Nole’. De hecho, solo le había arañado un set desde

2014, en Roma, y su único triunfo ante él databa de 2009 en Roland Garros.



Pero este martes nada de eso importó. Djokovic nunca rindió a su nivel y, tras ceder su saque en el séptimo juego (4-3), también perdió el set.



El serbio lo pagó con su raqueta, que quedó destrozada tras varios golpes contra su calzado. Kohlschreiber mantuvo la calma y se apuntó la sorpresa del campeonato.

“Creo que he puesto una buena estrategia en la pista. He jugado de forma muy inteligente. Quizás no el tenis más rápido (pero) he servido de forma inteligente y restado también de forma inteligente. Ha sido un buen partido” , señaló exultante el vencedor.



Federer cerrará la fecha en la rama masculina con un duelo de altura contra su compatriota ‘Stan’ Wawrinka, en un enfrentamiento entre dos amigos que

han protagonizado grandes batallas a lo largo de la última década.

Garbiñe Muguruza vuelve a brillar

Garbiñe Muguruza, de España, juega un revés contra Kiki Bertens de Holanda durante su partido de cuarta ronda de individuales femeninos el día nueve del BNP Paribas Open en el Indian Wells Tennis Garden el 12 de marzo de 2019 en Indian Wells, California. AFP



En la rama femenina, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (N.20) demostró su fortaleza mental al remontar un set en contra para acabar ganando con parciales de 5-7, 6-1 y 6-4 a la holandesa Kiki Bertens (N.7).



“Ha sido muy muy duro. Creo que las dos hemos jugado muy bien y ha estado igualado hasta el último punto. Es muy especial. Ha sido muy duro estar aquí de nuevo. He estado entrenando mucho para estar aquí de nuevo”, dijo la vencedora tras la contienda.



“Creo que ha sido algo mental. Nunca bajé los brazos en ningún punto”, agregó aún sobre la pista.



Muguruza brilló con luz propia en los momentos decisivos, dejando claro que está cerca del nivel que la llevó a dominar el circuito en 2017, e iguala ya su mejor resultado en Indian Wells.

Y es que hacía más de un año que la nacida en Caracas no ganaba a una jugadora del top-10 y, en apenas dos días, ha batido a dos tras derrotar también el domingo a una enferma Serena Williams.



“Ahora tengo más confianza”, reconoció a la AFP ‘Garbi’, que se enfrentará en cuartos a la sensación canadiense Bianca Andreescu, de tan solo 18 años.