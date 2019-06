Glenda Morejón es dueña del récord mundial Sub 20 en 20 km marcha

LEA TAMBIÉN

La marchista ecuatoriana Glenda Morejón no solo batió los récords sudamericanos de las pruebas de 5, 10 y 20 kilómetros. En la edición XXXIII del Gran Premio Cantones de Marcha, realizado el 8 de junio del 2019 en La Coruña, España, también pulverizó el récord mundial Sub 20 en la distancia de 20 km.

Con el tiempo de una hora, 25 minutos y 29 segundos (1:25:29), la andarina de 19 años aparece en la página Web de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) como líder del ‘ranking’ mundial Sub 20.



Desplazó al segundo puesto a la atleta china Quanming Wu, quien el pasado 10 de marzo cronometró 1:27:24 en Huangshan, China.



Mientras en el registro de mejores marcas del 2019 en 20 km, categoría absoluta, Morejón se ubica segunda en el escalafón mundial tras su histórico debut en 20 km. Es superada por la rusa Yelena Lashmanova, quien el 18 de febrero pasado impuso un tiempo de 1:24:31 en Sochi, Rusia.



Según Manuel Bravo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, la imbabureña tiene la mejor marca del año porque las marchistas rusas están sancionadas. Además, en Sochi no hubo tres jueces internacionales para que la marca tenga homologación. Por lo tanto, el tiempo de Lashmanova “no es válido”.

En La Coruña, la atleta ecuatoriana impuso récords sudamericanos en tres distancias dentro de las categorías Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Absoluto. Sus registros fueron de 21.43 (5 km), 48.58 (10 km) y 1:25:29 (20 km), superando los récords de las colombianas Sandra Arenas y María Montoya, así como de la peruana Kimberley García y de la brasileña Érica Rocha de Sena.



Durante el Gran Premio Cantones de Marcha superó a la poseedora del récord mundial absoluto en 20 km, la china Liu Hong (1:24:38), quien terminó tercera con 1:25:56. Segunda se ubicó la china Yang Jiayu, actual campeona mundial, a quien la imbabureña la superó con 5 segundos.}



Morejón descansa con su familia en Ibarra. Para la tarde de este martes 11 de julio tiene previstos los chequeos médicos para saber en qué condiciones se encuentras luego de la competencia. Después hará un proceso de recuperación antes de iniciar la preparación para el Mundial de Atletismo en Doha, Catar, previsto desde el próximo 27 de septiembre.