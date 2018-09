Ecuador presenta a su nueva generación Sub 23

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La una siente admiración por la otra. Ángela Tenorio, que hace cinco años ganaba sus primeras medallas mundiales juveniles , se despedirá el domingo de las competencias Sub 23.

Para Anahí Suárez, de 17 años, será su debut en esta categoría. En junio, ganó la medalla de oro en el Sudamericano Sub 17. Mañana será una de las 65 deportistas del país que competirá en el Sudamericano Sub 23 de Cuenca.



Son compañeras de entrenamiento en el equipo de velocidad con el DT Nelson Gutiérrez, quien ha colocado a las dos atletas en la élite mundial. Ángela ha ganado las medallas de plata y bronce en los mundiales Sub 18 y Sub 20 y corrió las semifinales en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Anahí apenas la semana pasada cumplió un año de entrenamientos con el equipo de velocidad de Pichincha y de la selección nacional. “Cuando el profesor me llamó y me dijo que si quería entrenar en Quito con Ángela, Álex Quiñónez y Marizol Landázuri, no lo pensé dos veces, enseguida dije que sí”.



Y los resultados han sido halagadores para Anahí. Ganó el título sudamericano Sub 17; en julio estuvo en el Mundial Juvenil, donde llegó a las semifinales en 100 y 200 metros. El martes viajará a Buenos Aires para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“En el Mundial estuve nerviosa, pero ahora vamos a pelear un puesto para subir al podio”, dijo Anahí, nacida en un matrimonio de 11 hermanos, en Ibarra.



El entrenador Nelson Gutiérrez reafirma ese criterio. “Ella se siente mejor en los 200 metros. Espero que llegue a la final y en ese día todo puede pasar”, dijo el profesional.



Ángela expresa de Anahí que es una atleta con mucha persistencia. “Cumple con todo el entrenamiento y lo hace muy bien. Jamás se queja y siempre muestra sus deseos de aprender. Escucha consejos”.



Anahí admira a Ángela por todos los triunfos deportivos que ha logrado. “En el selectivo nacional rompí el récord nacional Sub 17 de ella, pero el viento estuvo a favor y no me dieron como válido”.

Desde la izquierda están los atletas Patricio Arévalo, Gerson Montes, Érika Pilicita, Irene Navarrete y Katherine Tisalema. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO



Las dos serán rivales en los 100 m en el Sudamericano Sub 23 que comenzará el sábado 29 de septiembre en Cuenca. Ángela no correrá los 200 metros, donde Anahí espera lograr una medalla, pero las dos conformarán la posta de los 4x100 metros.



En las pruebas de semifondo, una de las atletas con opción de medalla es Katherine Tisalema. Ella sustituye a Carmen Toaquiza, su compañera de entrenamiento en la escuela de atletismo de Sandra Ruales.



Tiene el mejor tiempo en la prueba de los 3 000 metros obstáculos con 10 minutos 11 segundos y 99 centésimas (10.11.99). En el Iberoamericano de agosto, en Perú, ocupó el cuarto lugar. “Me caí y no pude recuperar los segundos perdidos. Espero esta vez sí lograr una medalla”, dijo la deportista de 22 años.



Peleará el oro con las peruanas Elizabeth Ortiz y Rina Ciuro, y con la argentina Clara Baiocchi. “A las peruanas ya les he ganado”.



En la nómina de Ecuador también están José Pacho, Fricson Chila, Jonathan Amores, Marcos Herrera, Ángela Tenorio, Maribel Caicedo, entre otros atletas.