Una atleta nacida en Cuba representará a Ecuador en los Juegos Panamericanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cubana Liuba Zaldivar, quien el pasado 20 de enero recibió la cédula de ciudadana ecuatoriana, representará al país en los Juegos Panamericanos previstos para julio próximo en Lima, Perú. Este sábado 13 de abril del 2019, en Cuenca, puso la marca para el certamen multideportivo.

Zaldivar, nacida en la ciudad cubana de Holguín hace 26 años, impuso tres récords nacionales absolutos en la prueba de salto triple dentro del Gran Prix Internacional ‘Richard Boroto’. El torneo finaliza este 14 de abril en el estadio Jefferson Pérez y se cumple de manera simultánea con el Nacional Absoluto de Atletismo.



En su primera fase, Zaldivar saltó 13 metros con 34 centímetros (13:34) y así superó el registro de Mayra Pachito (13:23), impuesto el 2012 en La Habana, Cuba. Sin embargo, no se quedó satisfecha y en los siguientes intentos mejoró sus saltos con 13:72 y 13:82. Ella llegó a Quito hace cuatro años y en Cuenca fue su primera participación por Ecuador.



Otro de los atletas destacados en la primera jornada, desarrollada este 13 de abril, sin la presencia del sol y con ciertos momentos de lluvia, fue el guayasense Justin Herrera. Él, con 16 años, superó a rivales de la categoría absoluta y ganó la medalla de oro en salto alto, con 2 metros. Intentó saltar 2 metros con 5 centímetros, pero no lo consiguió.



También con 2 metros, pero con intentos fallidos, el guayasense Andrey Leyes (18 años) fue segundo y tercero se ubicó Daniel Quiñónez, de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esa prueba fue parte del Nacional de Atletismo, no hubo presencia de extranjeros.



Los peruanos Mauricio Garrido y Diana Bazalar ganaron los 100 m con vallas, hombres y mujeres. La colombiana María Murillo alcanzó la medalla de oro en lanzamiento de la jabalina luego de superar a la ecuatoriana Yuleisy Angulo.



Por Ecuador, en el Gran Prix Internacional, a más de Zaldivar triunfó Katherine Chillambo, en 100 metros planos, después de superar a la peruana Triana Alonso y la ecuatoriana Ashley Perea. Dentro del Nacional de Atletismo, entre los medallistas de oro están los pichinchanos Fernando Moreno, Eduardo Espín, Diana Landi, Katherine Tisalema, entre otros.



Ambos torneos reúnen a 289 atletas de Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador. Los velocistas Álex Quiñónez y Ángela Tenorio son los grandes ausentes. Este domingo 14 de abril se realizará la segunda y última jornada, cuya programación del Gran Prix Internacional arrancará con el lanzamiento del martillo damas, desde las 09:00.