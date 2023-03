'Chito' Vera volverá más fuerte. ¿Qué se viene para él en UFC?

Marlon 'Chito' Vera, luchador ecuatoriano que compite en el peso gallo de la UFC. Foto: @ufc

Las opciones de Marlon 'Chito' Vera para buscar una oportunidad al título del mundo de la UFC están todavía abiertas. El ecuatoriano perdió ante el estadounidense Cory Sandhagen, por decisión dividida, la noche del 25 de marzo del 2023.

El luchador manabita llegó al combate en el puesto 3 del ranking del peso gallo. Su rival lo hizo como quinto. Es muy probable que las posiciones entre ambos se inviertan.

"Ante todo gracias por apoyarme. Me da pena haber perdido, este día no pude prender el motor. Es culpa mía, no hay excusas", dijo el manabita tras el pleito,

Al decirlo, recibió una ovación de los asistentes que llenaron el AT&T Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos. 'Chito' era el favorito del público, pero en esta ocasión no pudo conseguir el triunfo.

¿Qué se viene para el manabita Marlon 'Chito' Vera? ¿Quiénes pueden ser sus siguientes rivales?

Otros rivales que buscan el título

Independientemente de la derrota, el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera se mantendrá como un 'top 10' en el peso gallo. Es más, es probable que se mantenga en el 'top 5'. Su trayectoria lo avala para eso.

En ese sentido, Vera se mantendrá entre los principales opcionados para un próximo combate por el título.

Sin embargo, también hay otros rivales con las mismas aspiraciones. Nombres como los del campeón Aljamain Sterling (campeón), Merab Dvalishvili y Sean O'Malley figuran en el horizonte.

También, como posibles de contrincantes de 'Chito' Vera están los excampeones Petr Yan y Henry Cejudo, entre otros deportistas.

Sean O'Malley

El estadounidense Sean O'Malley es uno de los luchadores más populares en la división y tiene historia con el ecuatoriano 'Chito' Vera.

La única derrota de O'Malley la propinó el ecuatoriano en agosto del 2020.

'Sugar' O'Malley, de 28 años, tiene un récord profesional de 16 victorias y una derrota. Es el actual número dos del peso gallo.

Muchas veces se habló de una revancha contra Vera. ¿Será que esta se realiza en una pelea eliminatoria por el título?

'Chito' Vera vs. Sugar' O'Malley es una de las contiendas más atractivas que pueden realizarse en la reñida categoría gallo de la UFC.

Sean O'Malley, peleador del peso gallo de la UFC que perdió ante Marlon 'Chito' Vera en el 2020. Foto: @UFCEspanol

Merab Dvalishvili

Merab Dvalishvili, de 32 años, es el número uno del peso gallo. Es amigo del campeón Sterling por lo que él no pelearía por el título ante el actual monarca.

Si Sterling cambia de categoría -algo que ha sido anunciado- Dvalishvili será el primer opcionado para disputar una pelea titular. Uno de los principales opcionados para enfrentarlo es ahora Cory Sandhagen.

Dvalishvili es un peleador durísimo. Basa sus victorias en la lucha. El georgiano tiene un récord de 16 victorias y 4 derrotas.

Aljamain Sterling

El estadounidense Aljamain Sterling, de 33 años, es el actual campeón del peso gallo de la UFC. Consiguió el título en marzo del 2021 al derrotar a Petr Yan.

Ha tenido dos defensas exitosas, una ante el mismo Yan (2021) y otra ante T.J. Dillashaw en el 2022.

El próximo 6 de mayo del 2023 expondrá su corona ante Henry Cejudo, excampeón de la UFC en dos categorías (peso gallo y peso mosca).

Se conoce que Sterling quiere subir de categoría, independientemente del resultado ante Cejudo. Sin embargo, esa decisión se confirmará una vez finalice su próximo combate.

De retener su corona y cambiar de categoría, el título quedaría vacante.

Henry Cejudo

Henry Cejudo fue campeón olímpico de lucha y reinó en dos categorías en la UFC (peso mosca y peso gallo).

Cejudo y Vera también tienen historia. No se han enfrentado en la jaula, pero sí en las redes sociales. Se han dicho de todo. No se agradan.

¿Será que resuelven sus diferencias dentro del octágono de la UFC?

En este momento, varias son las opciones de posibles rivales para el ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera en su próxima pelea. No se conoce todavía el rival, pero de seguro volverá más fuerte.

El 'top 10' del peso gallo

Campeón, Aljamain Sterling

1. Merab Dvalishvili

2. Sean O'Malley

3. Marlon Vera

4. Petr Yan

5. Cory Sandhagen

6. Rob Font

7. Dominick Cruz

8. Yadong Song

9. Ricky Simon

10. Pedro Munhoz

'Chito' Vera

'Chito' Vera fue el segundo ecuatoriano en pelear en UFC. Debutó con derrota en el 2014.

En la actualidad, el manabita es uno de los principales aspirantes al título mundial.

Su récord profesional es de 29 peleas, con 20 triunfos, 8 derrotas y 1 empate (20-8-1).

En la UFC, el ecuatoriano lleva 20 peleas, con 14 triunfos y 7 derrotas.

