Michael Morales celebra el salto de Mayton Perea a UFC con emotivo mensaje

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Michael Morales celebró públicamente el nuevo paso que dio Mayton Perea hacia UFC. El peleador ecuatoriano compartió este miércoles 16 de septiembre de 2026 varias fotografías junto a su compatriota y le dedicó un mensaje después de que Dana White lo seleccionara para recibir un contrato con la organización.

“Orgulloso de ti, lo creíste y lo cumpliste, eso era todo”, escribió Morales en Instagram. Después agregó una expresión más cercana a la identidad ecuatoriana: “Un arrecho más a las filas de la batalla”. La publicación llegó después de una noche en la que Perea derrotó a Zevan Hunt y posteriormente recibió el sí de White para dar el siguiente paso hacia UFC.

Michael Morales celebra a Perea y el crecimiento de Ecuador en UFC

El mensaje tiene un contexto particular. Michael Morales conoce de primera mano el camino que acaba de recorrer Perea. Antes de consolidarse entre los principales nombres ecuatorianos de las MMA, también tuvo que presentarse en el Dana White’s Contender Series para ganarse una oportunidad.

Fue el 21 de septiembre de 2021. Morales, entonces con 22 años, derrotó al ruso Nikolay Veretennikov por decisión unánime. Esa actuación le abrió las puertas de UFC y posteriormente debutó en enero de 2022. Desde entonces permanece invicto como profesional y actualmente ocupa el tercer lugar del ranking oficial de la división wélter.

Cinco años después, otro ecuatoriano siguió esa ruta. Perea enfrentó al invicto Zevan Hunt en la pelea principal de la sexta semana de la décima temporada del Contender Series. Necesitó apenas 45 segundos del primer asalto para conseguir el nocaut y llevar su registro profesional a nueve victorias y tres derrotas.

Dos ecuatorianos unidos por la división wélter

La conexión entre ambos también pasa por la categoría. Tanto Morales como Perea compiten en las 170 libras, correspondientes al peso wélter.

La diferencia está en el momento de sus carreras. Morales ya construyó un recorrido dentro de la compañía y figura entre los primeros puestos de su división. Perea, en cambio, inicia ahora el proceso de incorporación después de ser uno de los cuatro peleadores escogidos por Dana White durante la jornada del martes.

La propia UFC había destacado antes del combate que Perea buscaba sumarse a compatriotas como Marlon ‘Chito’ Vera y Michael Morales. La organización también resaltó su pasado como integrante de la selección ecuatoriana de lucha y la racha de tres finalizaciones con la que llegó a Las Vegas.

La publicación de Morales, por tanto, aparece en un momento en que la representación ecuatoriana crece dentro de una organización en la que durante años hubo pocos nombres del país.

El sí de Dana White cambió el escenario para Perea

EL COMERCIO publicó el 15 de septiembre de 2026 que Dana White seleccionó a Mayton Perea para recibir un contrato después de evaluar su actuación en el Contender Series. El anuncio despejó la incógnita que permanecía incluso después de su victoria sobre Hunt.

Junto al ecuatoriano fueron seleccionados Igor Cavalcanti, Akbar Abdullaev y Luis Hernandez. Con ellos, la temporada llegó a 28 peleadores escogidos para recibir contratos durante sus primeras seis semanas.

Para Perea, ahora empieza una etapa distinta. Todavía falta conocer cuándo se formalizará su incorporación y, posteriormente, cuál será la fecha y el rival de su primera presentación.

Mientras esos detalles se definen, el respaldo llegó desde alguien que ya recorrió ese camino. Las fotografías publicadas por Michael Morales muestran a los dos peleadores ecuatorianos juntos; el mensaje que las acompaña resume el momento desde una mirada más personal: uno ya está consolidado dentro de UFC y el otro acaba de recibir el sí para intentar construir su propia historia.

Preguntas frecuentes sobre Michael Morales y Mayton Perea en UFC:

❓ ¿Qué dijo Michael Morales sobre Mayton Perea tras ser seleccionado por UFC? Morales felicitó públicamente a su compatriota y escribió: “Orgulloso de ti, lo creíste y lo cumpliste, eso era todo”.

El ecuatoriano compartió fotografías junto a Perea en Instagram y agregó la frase “Un arrecho más a las filas de la batalla”, después de que Dana White seleccionara a Perea para recibir un contrato con UFC. ❓ ¿Michael Morales también llegó a UFC mediante el Contender Series? Sí. Morales consiguió su oportunidad después de competir en el Dana White’s Contender Series en 2021.

El 21 de septiembre de ese año derrotó por decisión unánime a Nikolay Veretennikov. Posteriormente debutó en UFC en enero de 2022 y, según la nota, actualmente ocupa el tercer puesto del ranking wélter. ❓ ¿Michael Morales y Mayton Perea compiten en la misma categoría? Sí. Ambos ecuatorianos compiten en la división wélter de 170 libras.

Morales ya cuenta con un recorrido dentro de UFC, mientras que Perea comienza su proceso de incorporación después de ser seleccionado por Dana White. ❓ ¿Cómo consiguió Mayton Perea su oportunidad de llegar a UFC? Perea derrotó al invicto Zevan Hunt en apenas 45 segundos del primer asalto.

El ecuatoriano disputó la pelea principal de la sexta semana de la décima temporada del Contender Series. Después de su victoria, Dana White evaluó su actuación y lo escogió para recibir un contrato. ❓ ¿Cuándo debutará Mayton Perea en UFC? Todavía no están confirmados públicamente la fecha ni el rival de su debut.

El anuncio de Dana White confirma que Perea fue seleccionado para recibir un contrato. El siguiente paso será formalizar su incorporación y posteriormente definir los detalles de su primera pelea dentro de UFC.

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