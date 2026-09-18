Mayton Perea espera su debut en la UFC junto a Michael Morales

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Mayton Perea consiguió entrar a la UFC tras vencer a Zevan Hunt en el Dana White’s Contender Series y se aproxima su debut. El peleador ecuatoriano contó que se le propuso hacerlo en diciembre, sin embargo, depende de que Michael Morales esté en el mismo evento para que exista una cartelera tricolor.

Mayton Perea volvió a Ecuador como peleador de la UFC

La noche del jueves 17 de septiembre del 2026, Mayton Perea aterrizó en Ecuador tras su más reciente pelea. Un día después, este viernes 18, conversó con los medios de comunicación, ya como peleador de la UFC.

El combate que lo catapultó hacia la máxima organización de artes marciales mixtas se llevó a cabo durante el martes 15 de septiembre. Allí derrotó a su oponente por la vía del nocaut en el primer round y tras 45 segundos de que iniciase la pelea.

Apenas finalizó el combate, Perea relató que no solo le ofrecieron su contrato para la organización, sino que le anticiparon su debut. Desde la organización le señalaron que el deseo es darle su primer combate en diciembre de 2026, aunque hay condicionantes.

“Después de mi pelea, justo después que me bajé de la jaula, se acercaron y me comentaron que quieren que pelee en diciembre. Todo depende de Michael (Morales), en realidad si Michael pelea, pues están muy interesados en armar la cartelera ecuatorianos. Ahorita mi equipo está trabajando en negociaciones para presentarnos en dos semanas en Hype, que no sé si ya es seguro, vamos a estar participando aquí en Quito” señaló.

Mayton Perea se preparó en Ecuador y es el quinto tricolor en la UFC

En su discurso, Perea hizo énfasis en haberse convertido en el quinto peleador ecuatoriano en la industria a día de hoy. Con su ingreso, este se sumará al lote del que ya forman parte Michael Morales, Marlon ‘Chito’ Vera, Adrián Luna Martinetti y Carlos Vera.

Para la contienda frente a Hunt, el ibarreño de 26 años recalcó que toda su preparación la realizó en Machala, junto a su entrenador David Chamendai. A su vez, hizo hincapié en las condiciones de los peleadores del país y reividicó la preparación en el medio local sobre la que se puede realizar en el extranjero.

“La verdad es que no veo nada diferente entre Ecuador y Estados Unidos. Mi oponente se preparó en Estados Unidos (…) Incluso creo que los gringos tienen un entrenamiento no tan bueno. Se enfocan más en las máquinas. Nosotros trabajamos con personas ahí mismo que te esfuerzan, te piden exigirte más, entonces creo que no cambia mucho (…) Ecuador tiene todo lo necesario para salir a las grandes ligas. Lo estoy demostrando porque no fui y gané el tercer asalto. No, gané rápido, en 45 segundos contra un invicto, entonces creo que no necesitamos nada“, sostuvo.

El antes y después de la victoria de Mayton Perea

En julio del 2026, Mayton Perea conversó con EL COMERCIO y señaló que había días en los cuales solo un arroz con huevo, a diario, formaban parte de su rutina hasta llegar al profesionalismo. Ahora, en la UFC, este cuenta que esa victoria cambió su vida y la de su familia.

Con su nuevo contrato, el peleador espera mejorar sus entrenamientos en cuanto a cuerpo técnico y equipos. Asimismo, aquello también se traducirá en mayores facilidades y comodidades para su familia.