Ian Garry sorprende a Michael Morales con una propuesta directa para pelear en UFC

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El cruce entre Michael Morales e Ian Machado Garry salió de las declaraciones públicas y llegó a los mensajes privados. El ecuatoriano publicó este 21 de septiembre de 2026 una conversación en Instagram en la que ambos muestran disposición para enfrentarse antes de terminar el año. La posible pelea colocaría frente a frente a dos de los principales nombres del peso wélter de UFC y mantiene pendiente a Ecuador.

El intercambio, sin embargo, todavía no equivale a un combate oficial. Garry planteó una fecha y un país; Morales respondió que está dispuesto a subir al octágono siempre que exista un contrato. Hasta este 21 de septiembre, UFC no ha anunciado oficialmente el enfrentamiento entre ambos.

Morales y Garry llevan su pelea de UFC a una fecha concreta

La conversación publicada por Morales comienza con un mensaje de Garry. El irlandés le dice que quiere volver a competir antes de que termine 2026 y asegura que le habían informado que el ecuatoriano no estaba disponible. También le recuerda que fue suplente para una pelea por el campeonato mundial y cuestiona por qué, entonces, no podría enfrentarlo.

“Parece que alguien me está evitando”, sostiene Garry en uno de los fragmentos difundidos. La respuesta del ecuatoriano mantiene el tono que ha marcado los cruces entre ambos: “Hijo mío, ¿de qué estás hablando? Peleo cuando quieras. Solo quiero un contrato y eso es todo”.

Entonces aparece el dato que elevó el intercambio más allá de otro desafío en redes sociales. Garry escribió: “Saudi. November 28th. Let’s do it”, una propuesta para combatir el 28 de noviembre en Arabia Saudita. Morales respondió: “Fírmalo, hijo mío, y lo hacemos”. Otros medios especializados también reportaron este domingo el intercambio y remarcaron que todavía no existe un anuncio oficial del combate.

La UFC todavía debe convertir el desafío en una pelea oficial

La diferencia es importante. Que dos peleadores acepten enfrentarse públicamente no significa que el combate esté cerrado. La organización debe definir la cartelera, contratos, sede y condiciones antes de presentar oficialmente una pelea.

De hecho, en el calendario oficial consultado de UFC sí consta un Fight Night para el 21 de noviembre de 2026 en Doha, Qatar, anunciado por la compañía el 17 de septiembre. La búsqueda en los canales oficiales no arroja, por ahora, un anuncio equivalente para una cartelera en Arabia Saudita el 28 de noviembre.

El posible enfrentamiento, además, tendría peso dentro de una división en la que ambos ocupan lugares de privilegio. El ranking oficial de UFC ubica actualmente a Ian Machado Garry como número uno del peso wélter y a Michael Morales en el tercer puesto. Entre ellos aparece el brasileño Carlos Prates, mientras Islam Makhachev conserva el campeonato.

La rivalidad entre Morales y Garry ya había salido de las redes

El nuevo episodio tiene antecedentes. Garry disputó el título contra Islam Makhachev el 15 de agosto en UFC 330, en Filadelfia, y perdió por decisión unánime. Morales estuvo disponible como peleador de reserva para aquel combate después de cumplir con el pesaje oficial.

La tensión quedó expuesta después de aquella cartelera. Según publicó EL COMERCIO el 12 de septiembre de 2026, Garry encaró al ecuatoriano fuera del octágono y le pidió respaldar con hechos sus declaraciones previas. El irlandés, pese al intercambio, también reconoció las condiciones deportivas de Morales y su potencial dentro de la categoría.

Ahora la discusión tiene un elemento que antes faltaba: una fecha propuesta. El 28 de noviembre quedó escrito en la conversación que Morales decidió hacer pública. El siguiente movimiento ya no depende únicamente de lo que intercambien el ecuatoriano y Garry por Instagram, sino de que UFC transforme ese desafío en un contrato y lo coloque oficialmente dentro de una cartelera.

Preguntas frecuentes sobre la posible pelea entre Michael Morales e Ian Machado Garry:

❓ ¿Michael Morales e Ian Machado Garry ya tienen una pelea confirmada? No. UFC todavía no ha anunciado oficialmente un combate entre Morales y Garry.

Los dos peleadores mostraron disposición para enfrentarse mediante mensajes privados publicados por el ecuatoriano, pero todavía falta que la organización formalice el combate mediante un contrato y lo incluya en una cartelera. ❓ ¿Qué fecha propuso Ian Machado Garry para enfrentar a Michael Morales? Garry propuso pelear el 28 de noviembre de 2026 en Arabia Saudita.

El irlandés escribió en la conversación: “Saudi. November 28th. Let’s do it”. Morales respondió que está dispuesto a combatir siempre que exista un contrato. ❓ ¿Qué respondió Michael Morales al desafío de Ian Machado Garry? Morales aseguró que está dispuesto a enfrentarlo y pidió que se firme el contrato.

El ecuatoriano respondió inicialmente que pelea “cuando quieras” y posteriormente contestó a la propuesta de Garry con la frase: “Fírmalo, hijo mío, y lo hacemos”. ❓ ¿Qué posiciones ocupan Morales y Garry en el peso wélter? Según el ranking citado en la nota, Ian Machado Garry es número uno y Michael Morales ocupa el tercer puesto.

Entre ambos aparece el brasileño Carlos Prates, mientras Islam Makhachev conserva el campeonato de la categoría. Por ello, un eventual combate enfrentaría a dos peleadores ubicados en los primeros puestos del peso wélter. ❓ ¿Qué falta para que Morales vs. Garry se convierta en una pelea oficial? Falta que UFC confirme el enfrentamiento, los contratos y su inclusión en una cartelera.

Aunque los peleadores acordaron públicamente su disposición para combatir, la nota señala que hasta el 21 de septiembre no existe un anuncio oficial de UFC para una cartelera en Arabia Saudita el 28 de noviembre.

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