Carla Esparza está en Ecuador, antes de defender su título en la UFC

Aunque nació en Estados Unidos, Carla Esparza lleva sangre ecuatoriana en sus venas y no olvida sus raíces. La campeona de peso paja de la UFC tiene un fuerte vínculo con el país y está de visita, antes de defender su título.

En la casa tradicional de su familia, ubicada en el centro histórico de Quito, Esparza recibió al equipo de EL COMERCIO y conversó en exclusiva. En una vivienda con más de 100 años de historia, donde su abuelo y su madre se trasladaron tras salir de Tosagua, Manabí, la peleadora se vuelve a conectar con sus afectos y sus orígenes.

Amazing to have an Ecuadorian fighter headline a UFC card!! Let’s get a card in ECUADOR 🇪🇨 🇪🇨❤️🇪🇨 #Ecuador pic.twitter.com/Sqhhlj6Bsc