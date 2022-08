Polémica por máscara de lucha libre que le regalaron a Marlon 'Chito' Vera

Luke Rockhold, excampeón de UFC y amigo de Marlon 'Chito' Vera criticó a un reportero que relacionó una máscara de lucha libre mexicana con el deportista ecuatoriano.

Rockhold, quien peleará en el combate semiestelar del UFC 278 este 20 de agosto del 2022, arremetió contra el comunicador que le entregó esa máscara a 'Chito' Vera y le recriminó porque 'la cultura mexicana no es la misma que la ecuatoriana'.

"No te puedes acercar a 'Chito' y darle una máscara mexicana sobre su cultura. Su cultura es ecuatoriana. Fue irrespetuoso para él y de dónde viene", le dijo el deportista estadounidense al reportero.

El comunicador se defendió aduciendo que la máscara no estaba relacionada con la cultura de dónde venía 'Chito' Vera, si no a la lucha libre en general.

Esas respuestas no convencieron a Rockhold quien se mostró muy molesto durante una rueda de prensa previa al UFC 278 de este 20 de agosto.

En el video del momento en el que el reportero le entrega la máscara a Marlon Vera, al ecuatoriano se lo ve tranquilo y hasta accede a ponérsela sobre su cabeza. ¿Por qué no, estamos cerca de Ecuador" dijo 'Chito' que en ese momento se lo tomó muy bien y agradeció por el regalo.

La máscara tenía relación a la película del 2006 Nacho Libre, protagonizada por Ana de la Reguera, Jack Black y otros. Se trata de una comedia en la que un religioso se convierte en héroe al luchar enmascarado sobre un cuadrilátero para así conseguir recursos en beneficio de un orfanato.

Marlon 'Chito' Vera y Rockhold son amigos. Incluso en las redes sociales hay videos en los que comparten entrenamientos.

Este 20 de agosto del 2022, en el esperado UFC 278, Vera estará presente en la Vivint Arena de Salt Lake City, Estados Unidos, para alentar por Rockhold, quien tiene un duro reto ante el brasileño Paulo Costa.

Será la pelea semiestelar de la cartelera que encabezan el campeón Kamaru Usman y el retador Leon Edwards.

Heading to salt lake to support my boy @LukeRockhold I’m pumped