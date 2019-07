La Argelia de Mahrez y la Senegal de Mané jugarán la final de la CAN-2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Copa de África de Naciones de Egipto (CAN-2019) conoce ya a los protagonistas de su gran final del viernes 19 de julio del 2019: Argelia y Senegal, con sus respectivas estrellas Riyad Mahrez y Sadio Mané, se disputarán el título continental tras sus victorias este domingo en semifinales.

Argelia se impuso en el descuento a Nigeria (2-1) gracias a un soberbio tanto de falta directa del propio Mahrez, mientras que Senegal derrotó por la mínima (1-0) a Túnez en la prórroga.



Será una final inédita en la historia del torneo, con un duelo que tiene un precedente muy cercano, en la fase de grupos de esta misma Copa de África, donde Argelia venció 1-0.



Mahrez y Mané pondrán en la final de El Cairo un toque 'British' como dos de las figuras de la Premier League inglesa, donde juegan en el Manchester City y el Liverpool respectivamente.



Los dos tienen tres tantos en su cuenta particular a lo largo de esta CAN, pero Mahrez tuvo un papel mucho más determinante en semifinales.



El jugador argelino se convirtió en el héroe de su semifinal al transformar magistralmente en gol su lanzamiento de falta desde la frontal, cuando el cronómetro marcaba ya el 90+5 y todo el mundo se preparaba para la prórroga.

El golazo de tiro libre de Riyad Mahrez con el que Argelia se clasificó a una FINAL de Copa Africana tras 27 años de espera. El capitán pidió el balón y se agigantó en la última jugada del partido contra Nigeria. GOL HISTÓRICO. pic.twitter.com/pQLexyuohh — Invictos (@InvictosSomos) 14 de julio de 2019

Mahrez había sido también protagonista en el primer gol de Argelia, en el 40, cuando una incursión suya por la banda derecha terminó con un balón al centro del área, donde el defensa William Troost-Ekong, en su intento de despejar, terminó metiendo el balón en su propia portería.



En el 73, Nigeria pudo igualar el encuentro con un penal que transformó Odion Ighalo, que con esa diana se colocó en solitario como máximo anotador de esta edición con cuatro tantos.



“ Ha sido mi gol más importante con la selección. Mi sueño es ganar la Copa de África. Vamos a descansar y a concentrarnos, será otra batalla contra Senegal. Intentaremos ganarla ” , se ilusionó Mahrez.



Será la tercera final para su país en una CAN. Perdió la primera, contra Nigeria en 1980, pero pudo ganar la segunda, vengándose con un 1-0 sobre los nigerianos una década más tarde, en 1990 como anfitrión en Argel.



Desde entonces, Argelia no había podido llegar al último partido del torneo.

La temporada 2018/19 de Sadio Mané:



➔ Campeón de la UEFA Champions League.

➔ Finalista de Copa Africana.

➔ Bota de Oro de la Premier League.

➔ XI ideal de la Premier League.

➔ XI ideal de la UEFA Champions League.

➔ El curso más goleador de su carrera. pic.twitter.com/rfG4CDp2eV — Invictos (@InvictosSomos) 14 de julio de 2019

La revancha para Cissé

Unas horas antes, Senegal se había clasificado para la segunda final de su historia en la CAN con un 1-0 en la prórroga sobre Túnez.



El tanto de la victoria de los 'Leones de Taranga' llegó en forma de gol en contra de Dylan Bronn, en el minuto 101. Una falta colgada al área por Senegal fue despejada por el arquero tunecino, con la mala fortuna de que el balón rebotó en el hombro de Bronn y terminó alojado en la red de las 'Águilas de Cartago'.



En los noventa minutos reglamentarios, cada uno de los equipos falló un penal.



Primero erró su lanzamiento el tunecino Ferjani Sassi en el minuto 75 y poco después, en el 81, fue el senegalés Henri Saivet el que desperdició su pena máxima.

Mané, que ha errado dos penales en esta CAN, no fue esta vez el lanzador.



El choque terminó en la prórroga, donde la fortuna, simbolizada en ese tanto de rebote que decidió el choque, acompañó a Senegal hasta la gran final.



Senegal parece abonado a las victorias 1-0, el resultado por el que se impuso a Uganda en octavos y a Benín en cuartos.



En la final del viernes 19, el seleccionador Aliou Cissé tendrá la oportunidad de saldar una deuda pendiente, ya que era el capitán del equipo senegalés que fue subcampeón en la anterior final de la CAN que jugó Senegal, con derrota hace diecisiete años en Bamako en la tanda de penales contra Camerún.



“ Así es el encanto del fútbol. Hay emoción, no se controla nada. El partido ha sido increíble y quedará en los anales del fútbol africano ” , afirmó Aliou Cissé.



Antes de la final del viernes, Nigeria y Túnez se disputarán el miércoles el tercer puesto.