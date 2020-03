Los árbitros profesionales se declararon en rebeldía y decidieron no pitar los partidos de ninguna categoría

LEA TAMBIÉN

Malestar, insatisfacción e indignación. Ese fue el sentir de la agremiación arbitral, que este jueves 5 de marzo del 2020 decidió paralizar sus actividades en todas las categorías del fútbol ecuatoriano.

Esta decisión se tomó después de una reunión que duró aproximadamente 4 horas entre delegados de los árbitros y dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Al parecer ambas partes no llegaron a un acuerdo.



La Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol exigen a la Ecuafútbol el pago de USD 1 millón correspondiente a una deuda del 2019. Además piden más respeto a su agremiación.



Esto último después de que la Comisión de Arbitraje de la FEF designará colegiados amateurs para los torneos juveniles. Situación que terminó por molestarlos.



Luis Muentes, presidente de la Asociación, envió un audio a todos los árbitros del país en el que expone la situación.



“Si tocan a un árbitro, nos tocan a todos”, dice Muentes, donde también ofrece disculpas a quienes ya viajaron a las distintas ciudades del país para la programación de la cuarta fecha de la LigaPro y de la segunda de la Serie B.



Además de su malestar por la designación de árbitros amateurs, los colegiados no están conformes con Carlos Galarza para dicha comisión. Aseguran que no se respetó los parámetros y exigencias de la FIFA.



Muentes, públicamente, aseguró que Galarza tiene “un pasado oscuro con el arbitraje ecuatoriano”.



Por tanto, la decisión es paralizar el fútbol ecuatoriano hasta nueva orden. Algo que ya ha molestado a dirigentes de la LigaPro y FED, porque ya se habían asignado comisarios y personal para los juegos que deberían arrancar este viernes 6 de marzo en Ambato, con el juego entre Técnico Universitario y Mushuc Runa.