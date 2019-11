¿Quiénes son los árbitros más cuestionados en el año?

LEA TAMBIÉN

La Comisión de arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó al cuencano Luis Quiroz y al manabita Roddy Zambrano. Ambos pitaron la final de la Copa Ecuador en la que Liga de Quito se proclamó campeón después de ganar 2-0 al Delfín en el Rodrigo Paz Delgado y perder 3-1 en el Jocay de Manta.

Las decisiones arbitrales de Quiroz y Zambrano fueron polémicas. Al colegiado cuencano se le ‘acusa’ de no haber pitado un penal a favor de Delfín y de no sancionar una supuesta falta brusca de Antonio Valencia sobre Bruno Piñatares. En Manta, Zambrano cometió errores que a criterio de la dirigencia cetácea, afectó el resultado.



Pero ellos no son los únicos que han sido criticados durante la temporada. Franklin Congo, Guillermo Guerrero, Augusto Aragón… también fueron criticados.



En la Copa Alberto Spencer, Congo adicionó 10 minutos en la final entre Liga de Quito y Barcelona. Cuando llegó el minuto 90, el árbitro esmeraldeño dejó sorprendido al público, al añadir seis minutos más de juego.

El árbitro Luis Quiroz suele prepararse en los parques de Cuenca. Foto: Archivo / EL COMERCIO



Durante esos minutos, los futbolistas del conjunto amarillo paralizaban el partido tirándose al césped y quemando tiempo. Congo se molestó con la actitud de los toreros y agregó cuatro minutos más, pese a los reclamos de los futbolistas y el cuerpo técnico.



La actitud de Congo recordó al exárbitro Byron Moreno. Este último agregó 12 minutos en un polémico partido entre Liga de Quito y Barcelona el 8 de septiembre del 2002. Ese partido terminó con un marcador de 4-3.



Uno de los errores más evidentes de Aragón se produjeron durante el juego entre Emelec y Católica, disputado el 18 de mayo del 2019. El colegiado no pitó una falta penal evidente de Édison Carcelén en contra de Fernando Guerrero. Al final, los eléctricos derrotaron 1-0 a los ‘camarattas’.



Guillermo Guerrero también fue criticado por los hinchas de Barcelona durante el cotejo ante Delfín, disputado en el Jocay.



El árbitro dictaminó penal a favor de los cetáceos, en una jugada en la que no hubo contacto entre defensores toreros y atacantes rivales.