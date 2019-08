Antonio Valencia: 'Gracias a Dios publicaron el video del Piso 17'

LEA TAMBIÉN

Con un tuit publicado a las 23:59 de este jueves 8 de agosto del 2019, Antonio Valencia reaccionó a la publicación del portal Studio Fútbol que reveló el video del Piso 17 del Hotel Hilton Garden de Belo Horizonte, donde se hospedó la Selección durante la Copa América de Brasil.

El actual jugador de Liga de Quito asegura que esa noche los jugadores implicados pidieron comida y muestra su satisfacción por la difusión del video, donde se puede ver el movimiento de los seleccionados, y de otras personas allegadas a la Selección, en el ya famoso Piso 17.



“La verdad es la mejor noticia! Gracias a Dios publicaron el video! Nadie en estado etílico, nadie externo a la Selección, pedimos comida. El ánimo de una derrota del país, jamás para un ecuatoriano ha sido ni será motivo de fiesta, es de reflexión como lo hicimos con los compañeros”, publicó el Toño en su cuenta de Twitter.

La verdad es la mejor noticia! Gracias a Dios publicaron el video! Nadie en estado etílico,nadie externo a la selección,pedimos comida. El ánimo de una derrota del país jamás,para un ecuatoriano ha sido, ni será motivo de fiesta,es de reflexión como lo hicimos con los compañeros pic.twitter.com/hbAWZsj2Kl — Antonio Valencia (@anto_v25) August 9, 2019



De acuerdo a la publicación de Studio Fútbol, los tricolores involucrados son Arturo Mina, Carlos Gruezo, José Quinteros, Ayrton Preciado, Alexander Domínguez y Robert Arboleda y la habitación 1711 corresponde a Antonio Valencia. Además, aparecen Juan Martín Ampuero, exrelacionista público de la Ecuafútbol, el utilero Carlos Taipe y el coordinador Mauricio ‘El Potro’ Muñoz.



En el video se puede observar que en varios momentos los jugadores entran y salen de la habitación que supuestamente pertenece a Antonio Valencia. Sin embargo, la proyección no muestra imágenes del interior del dormitorio de ningún seleccionado.



Tampoco se puede ver que sean botellas de licor, como aseguró Carlos Manzur, miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien aseguró que hubo tequila en el Piso 17.



En una entrevista publicada el domingo 4 de agosto por Canal Uno, el presidente de la FEF Francisco Egas, le asegura varias veces al periodista Carlos Vera que Juan Martín Ampuero fue el encargado de ingresar licor al Piso 17. Este jueves, en un audio difundido por José Alberto Molestina, el exrelacionista público aseguró están "manchando su nombre".

Audio: Cortesía José Alberto Molestina



“Es injusto y desleal (…) cuando vi la entrevista con Vera y veo a este tipo (Egas) decir mi nombre con total desparpajo, tengo que salir a limpiar mi nombre (...) Manchan mi nombre, cuando le preguntan por el coordinador tres veces él se hace el gil. No puede ser posible. Realmente hay que querer perjudicar a alguien para dar mi nombre de la forma en que lo dio”.



Además, en esa misma entrevista, Egas aseguró que los jugadores implicados en el escándalo del Piso 17 no volverán a la selección ecuatoriana. Al respecto, Antonio Valencia no dijo ninguna palabra. El jugador acumula 99 partidos con la camiseta de la Tricolor y ha mostrado su interés por cumplir los 100 cotejos.