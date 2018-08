Andy Murray pierde ante Lucas Pouille en su debut en Cincinnati

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de su notable actuación hace dos semanas en Washington, el británico Andy Murray perdió este 13 de agosto del 2018 ante el francés Lucas Pouille en la primera ronda del torneo de tenis de Cincinnati.

Murray, ex número uno del mundo, perdió con parciales de 6-1, 1-6 y 6-4 ante Pouille, que se medirá ante el ganador del duelo entre el argentino Leonardo Mayer y el estadounidense Michael Mmoh. El británico perdió el primer set con su sexta doble falta, pero volvió en el segundo con un juego arrollador que igualó las acciones.



Sin embargo, cedió su servicio pronto en el tercero y no pudo volver a empatar. Dos veces campeón de Wimbledon y una vez del US Open, el escocés se retiró de Washington por fatiga después de vencer al rumano Marius Copil en un maratónico partido de octavos de final.



Posteriormente anunció que no jugaría el torneo de Toronto. Murray sufrió una lesión de cadera en 2017 que le obligó a pasar por el quirófano. Estuvo sin jugar entre julio de 2017 y junio de este año, cuando reapareció en la gira de hierba con dos derrotas y apenas un triunfo.



Kyle Edmund, compatriota de Murray, venció en tanto al local Mackenzie McDonald con parciales de 6-3 y 6-2, mientras que el japonés Kei Nishikori avanzó a la siguiente ronda al derrotar 7-5 y 6-3 al ruso Andrey Rublev