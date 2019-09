Ánderson Ordóñez y Johan Padilla mejoraron su nivel

LEA TAMBIÉN

Ánderson Ordóñez esperó más de un año para volver a jugar en Liga. Una lesión en el segundo metacarpiano del pie izquierdo, sufrida en el 2018, lo alejó de las canchas.

Incluso, por su tratamiento, necesitó plantillas especiales de fibra de titanio, más rígidas que las comunes. Este implemento quirúrgico le ayudó a soportar las zapatillas deportivas.



Fue una lesión, que según el cuerpo médico de la ‘U’, no se veía en el club hace 20 años. “La lesión que sufrió Ordóñez no es común en futbolistas. Acá en Liga no habíamos tenido un paciente con ese diagnóstico y eso nos obligó a estudiar y buscar la forma de darle el mejor tratamiento”, explicó Javier Flores, fisioterapeuta de Liga.



Su regreso a la actividad fue paulatino. Este año, jugó en dos partidos en la Reserva bajo la dirección del argentino Christian Gómez.



Con el ‘Camello’, como conocen al entrenador de Reserva de la ‘U’, ganó confianza y perdió el miedo. Temía recaer en la lesión, que ya había superado.



“Cuando jugó con nosotros lo vimos bien. Es un jugador que está a otro nivel de lo que tenemos en Reserva. Su paso fue clave para agarrar ritmo de competencia”, dijo Gómez.

Pablo Repetto, entrenador de Primera, lo convocó para el juego de la Copa Ecuador ante Alianza de Guano. El guayaquileño no pudo demostrar todo su potencial y tuvo que esperar una nueva oportunidad.



El 27 de julio reapareció en la Serie A de la LigaPro ante Guayaquil City, en el estadio Christian Benítez. Ese día el estratega uruguayo utilizó un equipo alterno.



Ordóñez compartió la zaga con Franklin Guerra. Esa dupla fue clave en el título del año pasado. Además, es con el compañero que más cómodo se siente. Ambos saben complementarse en la cancha.



En sus tres partidos como titular, en los últimos meses, Repetto lo ha ubicado junto a Guerra. La dupla jugó ante Barcelona y Técnico Universitario. En ambas ocasiones el equipo no recibió goles.



Repetto no confirmó si Ordóñez jugará como titular en el partido de esta tarde (18:30) en el estadio de Ponceano frente a El Nacional.



Carlos Rodríguez pagó la suspensión tras la expulsión frente al Aucas y podría ser tomado en cuenta. También reaparecerá Antonio Valencia, quien se enfrentará por primera vez en su carrera ante el club donde se formó.



La principal baja es la de Christian Cruz. El defensor fue operado el viernes 29 de septiembre del 2019 de una luxofractura de la pierna derecha. Según los galenos del club, volverá a la actividad en siete meses.

Los precios de las entradas para el encuentro de este domingo 31 de agosto del 2019 son: general USD 7; tribuna oriental USD 7; tribuna occidental USD 10 y palco USD 25.



Los niños menores de 12 años ingresarán gratis, acompañados por un adulto.

El golero Johan Padilla será titular en el arco de El Nacional esta tarde, en la visita a LDU en el Rodrigo Paz Delgado. Es uno de los llamados a la Selección ecuatoriana. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Cuando Johan Padilla recibió la noticia de su convocatoria a la Selección ecuatoriana fue felicitado por sus compañeros, pero hubo un abrazo especial con el entrenador Marcelo Zuleta.



El estratega argentino fue quien convenció al golero que continuara en el club criollo esta temporada. Padilla no tenía buena relación con la directiva del presidente Tito Manjarrez y siempre tuvo la intención de salir del equipo.



Sin embargo, Zuleta le pidió que se quedara. “Es merecida la convocatoria para Johan y para Jonathan (Borja). La buena campaña del equipo se ha sostenido por el buen rendimiento de ambos”, enfatiza el entrenador del rojo.



El futbolista esmeraldeño, de 27 años, mantuvo extensas conversaciones con Zuleta para trazar los objetivos de este año. Uno de ellos era ser llamado a la Selección.

Y su rendimiento permitió que el entrenador interino Jorge Célico lo convocara para los amistosos ante Perú, el jueves 5 de septiembre en Estados Unidos, y Bolivia, el martes 10 de septiembre en Cuenca.



‘Padi’, como le dicen algunos compañeros dentro del club, tiene previsto llegar esta noche a la Casa de la Selección, cerca de las 22:00.



Emocionado recuerda que en su juventud hubo goleros como Daniel Librado Azcona que lo ayudaron en su formación. Con el paraguayo, aprendió secretos cuando era su alternante en filas de Independiente del Valle.



Esta temporada se ha consolidado como titular. “Soy un agradecido porque el técnico (Zuleta) ha sido quien me apoyó en los momentos difíciles. Está pendiente de nosotros siempre y cada vez nos motiva con sus palabras. El equipo confía en mí y eso ha sido clave para sostener el rendimiento”, dijo Padilla.



Él y Borja son de los más bromistas en el grupo. Cada que pueden, se toman fotos en el camerino para coleccionar los momentos inolvidables. El ‘Rebelde’ Borja es uno de los que tiene chispa de hacer chistes, pero Padilla siempre es su complemento para gozar y tener momentos amenos.



El equipo de los criollos ha recibido 27 goles en los 23 partidos de la temporada. En el arranque del año, el equipo no tuvo seguridad defensiva y eso fue por tener un equipo con una base de jóvenes.



La llegada de Juan Lara y otros siete refuerzos permitieron mejorar la campaña. ‘El Rojo’ llegó a 10 partidos seguidos sin perder entre el torneo LigaPro y los juegos de la Copa Ecuador.



Lara será uno de los ausentes en el duelo de esta tarde en la zaga criolla. El jugador acumuló cinco amarillas y no estará en el partido de esta tarde, a las 18:30, frente a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la fecha 24 del torneo.

Aunque la racha se cortó, el rojo buscará una victoria para afianzarse entre los ocho primeros en la tabla.