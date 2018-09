Anangonó es el hombre de los goles ‘salvadores’ en Liga

LEA TAMBIÉN

Sus hijas Keira y Samara son su inspiración. A Juan Luis Anangonó lo motivan para defender la camiseta de Liga, en las canchas del Campeonato.

Son pequeñas, menores de cuatro años. Apenas entienden de fútbol. Por ello, al atacante no le preocupa si se dedicarán al deporte en el futuro. Solo quiere cumplir bien en las canchas para proporcionarles un buen estilo de vida.



La tranquilidad familiar es uno de los soportes del atacante de Liga para su buena campaña. Esta temporada, ha jugado en 22 partidos. Se inició como titular solo en 13 cotejos y suma 10 anotaciones.



Su producción ofensiva es, incluso, más efectiva que la de Hernán Barcos, el artillero argentino que se marchó al Cruzeiro de Brasil. En 1 652 minutos en los campos de juego, el ‘Pirata’ logró nueve tantos. En cambio, Anangonó realizó sus 10 tantos en 1 185 minutos.



Para Anangonó lo importante es el juego colectivo de LDU. Se ríe cuando le mencionan que los aficionados lo llaman ‘AnangoDios’. “Eso es algo de los hinchas. Yo trabajo para el equipo y lo que el profe (Pablo Repetto) disponga”, expresa tras una de las prácticas de LDU, en el Complejo de Pomasqui.



En el último partido ante Barcelona, el delantero no marcó y el partido terminó en un empate sin goles. El ariete argumentó que no llegó en buenas condiciones físicas, puesto que volvió a jugar luego de superar una lesión.

Para hoy, 30 de septiembre del 2018, en el juego de revancha de los albos ante los toreros (16:30), en el estadio Monumental de Guayaquil, se siente en buenas condiciones.

El imbabureño, de 29 años, fue quien hizo el gol de la última victoria de los azucenas ante Barcelona, en Guayaquil. Con su anotación, los albos vencieron 1-0, un resultado clave en su campaña para ganar la primera etapa del torneo. “Debemos recordar las cosas que hicimos bien en Guayaquil. Pusimos entrega, fuimos inteligentes y no dejamos espacios a Barcelona”, dijo.



En todos los partidos que Anangonó ha marcado, salvo uno ante Macará, Liga no ha perdido. Por ello, los hinchas empezaron a llamarlo como el ‘salvador’. Hoy, estará como el referente en ofensiva del cuadro quiteño, rodeado por los hermanos Anderson y Jhojan Julio, y Fernando Guerrero.



Anangonó, quien en temporadas pasadas era cuestionado por los aficionados, se tiene fe. Quiere ganar la etapa para que Liga se proclame campeón.



Biografía.



Nació el 13 de abril de 1989, en Ibarra. Tiene 29 años.



Trayectoria. Se inició en el Atlético Guayaquil. En la Primera categoría del país, jugó por Barcelona, El Nacional y Liga. Militó en Argentinos Juniors de Argentina, Leones Negros de México y Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos.



Sus números. El atacante ha jugado 212 partidos de la Serie A y ha marcado 68 goles.