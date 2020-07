Guillermo Almada valora la materia prima que tiene el fútbol ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

El entrenador uruguayo Guillermo Almada manifestó su deseo de dirigir un nuevo proyecto en la la Selección ecuatorianoa. El estratega charrúa continúa con la pretemporada con Santos, en México, y desde allí opinó sobre el fútbol ecuatoriano.

Si bien su cabeza está en el balompié azteca, no dudó en manifestar su deseo de dirigir a la Selección. Durante los cuatro años que permaneció en el país como entrenador de Barcelona SC (campeón 2016 y semifinalista de la Copa Libertadores 2017), dijo haber recibido una cálida acogida por parte de los ecuatorianos.



Además del aspecto emocional, el biotipo del futbolista nacional lo seduce para conformar un combinado que pueda ser competitivo. “Sí me gustaría (dirigir a la Selección), valoro mucho la materia prima que tiene el fútbol ecuatoriano. Se puede hacer algo importante con una buena planificación. Ecuador significa mucho para mí y mi familia, nos cobijaron cuatro años, tenemos un agradecimiento muy importante a la sociedad”, expresó en una entrevista en el programa digital Sin Censura.



Entre sus motivaciones está el comandar un proyecto deportivo a largo plazo; por ello en caso de recibir una propuesta, el factor económico pasará a segundo plano. “No voy a ser hipócrita y decir que no me importa, pero es lo último que me traza. Veremos el proyecto deportivo que nos plantean y si es tentador, lo priorizaremos”.



Si bien reveló que de momento no tuvo ningún acercamiento con el directorio actual de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dijo que, de existir la posibilidad, “en este mundo globalizado, nos localizamos en cualquier parte y si hay interés, llegará a nuestros oídos”, puntualizó.



Por ahora el equipo de Almada se entrena a triple turno con el objetivo de llegar en las mejores condiciones para el Torneo Apertura 2020, que iniciará a partir del 24 de julio.