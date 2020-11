Alexander Domínguez, otro de los seleccionados de Ecuador con covid según medios de prensa argentinos

Alexander Domínguez está aislado en su domicilio porque dio positivo en una prueba de covid-19. El golero de la Selección de Ecuador y del Vélez Sarsfield argentino presentó síntomas como fiebre, por lo que se realizó una prueba en la que dio positivo según confirman medios de prensa de Argentina este 22 de noviembre del 2020.

Según TyC Sports, 'Dida' no se entrenó con sus compañeros y está aislado. "Amaneció con fiebre y dolores en el cuerpo y se realizó una prueba que arrojó resultado positivo por coronavirus", se menciona en el medio deportivo.



Por esa razón, el ecuatoriano no será parte del juego de local de su club ante el Deportivo Cali, por la Copa Sudamericana, el 24 de noviembre del 2020.



Por su parte, la periodista Lorena Gago publicó el Twitter que Dida dio positivo en una primera prueba y que "se va a realizar el test PCR para confirmar".



Hasta las 11:00 de este 22 de noviembre del 2020 Vélez todavía no ha emitido un comunicado oficial.

El espigado golero tricolor, quien ha sido el titular de la Tri en las cuatro primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas, se suma a otros seleccionados que también han dado positivo al covid en esta eliminatoria como son Énner Valencia, Diego Palacios, Alan Franco, Moisés Corozo, Mario Pineida, José Cifuente, Gonzalo Plata y Junior Sornoza.

Jugadores de Ecuador festejan uno de los goles ante Colombia, en el estadio Rodrigo Paz. Foto: EFE



Además de los seleccionados, hasta el momento se ha confirmado que tres trabajadores del staff de la Selección y un dirigente de la Ecuafútbol también han dado positivo, según contó el técnico Gustavo Alfaro en la rueda de prensa posterior a la goleada 6-1 a Colombia el pasado 17 de noviembre del 2020.



La Tri de Alfaro tuvo un buen inicio en el certamen clasificatorio para el Mundial de Catar 2022, con triunfos ante Uruguay, Bolivia y Colombia. Ecuador solo perdió en e debut con Argentina en Buenos Aires.