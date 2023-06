¿Quién juega hoy? La agenda deportiva trae 58 eventos este 24 y 25 de junio

La Copa de Oro 2023 se jugará con 16 selecciones de la Concacaf. Foto: Concacaf

La agenda de la semana ‘Quien juega hoy’ en Directv es entretenida este 24 y 25 de junio del 2023. Habrá fútbol, baloncesto mundial, automovilismo en todas sus categorías… un sinfín de actividades para quedarse prendido de la televisión o de cualquier aparato tecnológico.

Los eventos en vivo serán transmitidos por Directv a través de DSports y sus aliados, en sus distintas plataformas, y en Directvgo (DGO).

Directv transmitirá 58 eventos en vivo este 24 y 25 de junio, que forman parte de su agenda deportiva.

También se transmitirán por Directv la WNBA, World Padel Tour (Máster de Valladolid), MotoGP, Sudamericano de futsal Sub-17, béisbol de las Grandes Ligas…

Mundial FIBA Sub-19 por DSports

Directv a través de DSports (2, 3 y +) transmitirá el Mundial de baloncesto Sub-19. En los dos días se emitirán siete partidos por la operadora.

Las potenciales nuevas figuras del baloncesto mundial se podrán observar a través de Directv. Participarán Estados Unidos, Argentina, Serbia, Egipto…

Los ‘scouts’ de las grandes franquicias de la NBA estarán tras estas nuevas figuras que empezará a participar desde este fin de semana.

¿Quién juega este fin de semana? Los partidos que se jugarán este sábado serán entre Estados Unidos y Magadascar, a las 05:30 por DSports 2; el juego Serbia vs. Egipto será a las 07:30, por DSports 2, y Argentina vs. Turquía, a las 10:00, por DSports +.

El domingo 25 de junio también habrá partidos, desde las 05:00, hasta las 13:00, por DSports 2. Jugarán Serbia vs. Brasil, España vs. Francia, Hungría vs. Argentina y Eslovenia vs. Estados Unidos.

¿Quién juega en la Copa de Oro?

Estados Unidos afrontará la Copa de Oro de la Concacaf como uno de los favoritos para llevarse este torneo. Jugará este sábado 24 de junio del 2023 ante Jamaica, a las 20:30. Transmitirá ESPN 3.

El estado Soldier Field de Chicago acogerá este partido que abrirá la fase de grupos de la Copa Oro.

Estados Unidos parte como el principal aspirante en el grupo A, en el que también figuran Jamaica, Trinidad y Tobago (tras la exclusión de Nicaragua) y San Cristóbal y Nieves.

¿Quién juega el domingo 25 de junio? Debutará México y lo hará ante Honduras. El partido será a las 19:20.

Las emociones de la UFC por Directv

Las peleas del octágono de la UFC vuelven a disputarse este sábado 24 de junio del 2023. Habrá combates desde las 13:00 en adelante, con las peleas preliminares.

La UFC regresa a Florida con otra cartelera llena de acción en VyStar Veterans Memorial Arena, encabezada por una emocionante pelea de contendientes de peso pluma entre Josh Emmett, quinto en el escalafón, e Ilia Topuria, noveno en el ranking.

