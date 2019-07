Un mapeo de los museos de Quito que se activan durante el verano

LEA TAMBIÉN

En este mes de julio y agosto del 2019, los museos suelen registrar bajos niveles de asistencia por las vacaciones de la Sierra y la Amazonía. Sin embargo, en estos espacios culturales se ha optado por crear talleres y campamentos vacacionales para niños y jóvenes.

EL COMERCIO DATA levantó la información de cada uno de los museos de Quito para que pueda conocer en donde están ubicados, sus horarios y temáticas, entre otros servicios (ver mapa).



La Fundación Museos de la Ciudad, que incluye los museos de la Ciudad, Interactivo de Ciencia, Yaku Parque del Agua, Centro de Arte Contemporáneo y del Carmen Alto, están entre los que mantienen un programa de campamentos, de acuerdo con su línea de trabajo.



“El CAC, por ejemplo, tiene una colonia vacacional que está entre las más demandadas. En este espacio se busca que los niños y jóvenes aprendan y disfruten, de una manera lúdica, sobre el mundo del arte contemporáneo”, explica Patricio Feijóo, director de la fundación.



El hijo de 10 años de Nathalie Molina ha sido parte de esta iniciativa dos veces, desde que se enteró por redes sociales. “La gratuidad no fue lo único que me atrajo -dice- sino porque sabía que el CAC es un espacio que ha trabajado durante muchos años con este proyecto”.



Para Gledys Macías, mediador educativo de museos, los campamentos en este tipo de espacios son una excelente oportunidad para que los niños compartan sus conocimientos con otros y se empapen de los contenidos que se generan en los museos. “En verano sirven para complementar los procesos de educación formal que tienen los niños. También para explotar, de una manera práctica, lo que aprendieron en las aulas”.



En el Museo Nacional del Ecuador, uno de los espacios culturales con más visitantes durante el último año, no se organizan campamentos vacacionales pero sí visitas guiadas de niños y jóvenes que forman parte de uno y también es gratuito. El pasado 10 de julio, por ejemplo, 200 niños del campamento vacacional Danec recorrieron las instalaciones de este repositorio de la memoria.



