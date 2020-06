Créditos para el sector agropecuario

LEA TAMBIÉN

Es de resaltar la importancia del programa de préstamos Reactívate Ecuador, puesto en marcha por el Gobierno, que con el concurso de organismos internacionales apoya la reacción y sustentación del sector empresarial; pero lamentablemente, con miopía, no incluye al sector agropecuario, cuando han sido sus trabajadores y empresarios quienes en forma heroica, no han dejado un solo día, durante este fatídico aislamiento, de aportar para la alimentación y supervivencia de toda la población y el gobierno no ha dado ningún incentivo, ni apoyo para su sostenibilidad, cuya liquidez está seriamente amenazada.

El tal Banecuador sigue con sus trámites obsoletos que, más que ayudar obstaculiza sus engorrosas y lentas operaciones crediticias. Por favor –un SOS-, hagan algo para salvar la agricultura y la ganadería, por lo menos permitan que los créditos del Programa Reactívate Ecuador incluyan también a los productores agropecuarios, en las mismas condiciones.