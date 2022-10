Cartas al Director / 8 de octubre de 2022

“No tenemos alternativa que votar todo nulo"

Varios comentaristas de distintos medios de comunicación social recomiendan votar nulo en las próximas elecciones, por la ligereza de los partidos políticos en no escoger candidatos idóneos y dada la pobre calidad de la mayor parte de ellos. Pienso que no es exagerado, pues comenzando por los que buscan la Alcaldía, nada menos, que la de la Capital de la República, de 10 u 11, es difícil escoger a más de tres o cuatro. Calificándoles sin rigurosidad exagerada, no es mérito de muchos contar principalmente con experiencia en el área en la que van a trabajar; honorabilidad intachable para no tener acusaciones de la justicia; ejecutorias y liderazgo, dado el tamaño administrativo del Municipio; y para que la burocracia no sea una carga para los ciudadanos que requieren de sus servicios. Un examen de cada uno podría ser importante, pues los buenos candidatos no tienen lastimosamente práctica, pericia y/o destrezas en el ámbito municipal, como Freile, Alarcón, Páez y Muñoz. Otros tendrían experiencia, pero nada más; y, alguno no responde a la sanidad judicial mínima que exige la ciudad.

Iván Escobar Cisneros

La clave de problemas

No comprendo a los gobiernos ni a las entidades internacionales, tampoco a profesionales que repiten lo mismo, peor al pueblo que no comprende quiénes somos los ecuatorianos, latinoamericanos y otros con fuerte impacto cultural, que no atinan a identificar la clave de los problemas que aparecen en la vida cotidiana en nuestra sociedad. No se trata de traer expertos, de firmar acuerdos con entidades internacionales para esto o lo otro, sabiendo los problemas que tenemos, debemos resolverlos nosotros mismos. Esto ocurre con nuestro desarrollo, con lo que pasa en los ministerios, pasa en los barrios, las comunas, las entidades educativas, cárceles etc etc. Se ve deshonestidad, indisciplina, somos una sociedad corrupta, sociedad permisible ante todo, palanqueadora, en fin una sociedad cuya población hace lo que le da la gana,. Y esto ocurre en las cárceles, en la Asamblea, en la vida diaria, en los juzgados, colegios, escuelas, universidades, negocios, la familia etc etc. En fin nos preguntamos por que pasa esto o lo otro, y siempre contestamos lo mismo: “esto no cambiará nunca, esto se llama fatalismo”, somos repetidores y nunca nos preocupamos por investigar nuestros problemas a fondo. Así para alcanzar el desarrollo, debemos cambiar nuestra cultura para permitir entre el desarrollo con nuestras actitudes, pensamientos, trabajo fecundo y honesto. En la Asamblea pasa lo mismo, no hay trabajo para el país, solo para sus tiendas políticas, en el problema de los femicidios es necesario investigar más y más a nuestra sociedad para ver cómo funcionan las reglas y leyes que amparan al hombre como a la mujer, en fin y suma, a nuestro país le conviene leyes más duras y que se apliquen y vayan a dónde deben ir, para finalizar este Editorial, expreso que mis investigaciones sobre el impacto de la Cultura en la sociedad Ecuatoriana es realmente decisivo que impide el desarrollo, impide mejores resultados de trabajo en toda la sociedad,. Esta investigación que llevo algunas décadas, continuará en la Universidad de Harvard, que luego se publicará a nivel nacional e internacional, para que los gobiernos y entidades internacionales cambien y mejoren sus políticas de desarrollo, y haya mejor convivencia entre la población toda.

Carlos Puga Valencia