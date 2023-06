YAILIN agita las redes sociales con su nuevo tema Narcisista

Carolina Vasco (I)

Yailin vuelve a generar controversia. Esta vez lo hace con su nuevo tema titulado Narcisista. Según sus seguidores, el sencillo está dedicado a su expareja Anuel AA. La letra dice "el karma te va a volver" y habla de mentiras, inmadurez y narcisismo.

Talento y letras

La rapera dominicana regresa con música nueva para demostrarle a sus fanáticos que es una mujer valiente, talentosa y con ganas de llegar al éxito por su propia cuenta. La cantante también dio a conocer que se liberó de alguien que no la hacía sentir bien. Ahora -afirma- es una mujer empoderada, dispuesta a brillar en el mundo de la música.

"Ahora no vengas con tu carita de yo no fui. Cuando te necesité nunca estuviste ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí". Son algunas de las estrofas que han generado interacción en las diferentes redes sociales.

Un mensaje para mujeres

El domingo 11 de junio de 2023 señaló: "Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante".

Conforme avanza la canción sube de tono en contra de su expareja Anuel. "Egoísta, mentiroso y narcisista, ya no toy’ en ti no insistas, en mi película no eres protagonista, egoísta, mentiroso y narcisista, ya no toy’ en ti no insistas, en mi película no eres protagonista".

La publicación está acompañada con imágenes de Yailin usando un traje de baño color rosa y una larga melena negra.

Yailín y Anuel AA

Aunque el reguetonero siempre estuvo pendiente del nacimiento de la hija que tuvo con YailIn, hubo quienes afirmaron que el cantante intentó por todos los medios reconquistar a su expareja, Karol G.

