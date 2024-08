Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, hizo una declaración poderosa durante la Convención Nacional Demócrata (DNC) con su elección de vestuario.

Con su outfit demostró una vez más cómo la moda y la política pueden entrelazarse.

Vestida con un conjunto azul marino de la marca estadounidense Monse, Obama destacó no solo por su discurso, sino también por su estilo, que capturó la atención de la audiencia y de la industria de la moda.

El atuendo azul marino de Obama en la convención no fue una elección al azar.

Su blusa presentaba un escote envolvente hecho con las solapas deconstruidas (es decir construidas de manera no convencional) de una chaqueta de traje.

Este detalle, junto con un cinturón fino que acentuaba su figura, reflejaba una mezcla de fuerza y elegancia.

La estilista de Obama, Meredith Koop, compartió en su cuenta de Instagram que los zapatos elegidos para la ocasión eran de la famosa marca Jimmy Choo, conocidos por su sofisticación y lujo.

La elección de Monse no solo se basó en la estética. El mensaje que Obama quería transmitir era una mezcla de formalidad y frescura que también es accesible para el público estadounidense.

Según The Washington Post, la aparición de Michelle Obama fue solo una parte de una convención que ha puesto un énfasis sorprendente en la moda.

A diferencia de la era de Melania Trump, donde la ropa de lujo era utilizada sin un mensaje subyacente, Obama ha utilizado la moda como un medio para promover diseñadores independientes y para comunicar sus valores y personalidad.

Esta estrategia no solo refuerza su imagen pública, sino que también conecta con un electorado que valora la autenticidad y la representación.

El peinado de Michelle Obama, una coleta con trenza, también fue significativo.

Vogue México señala que esta elección es un símbolo de identidad y resistencia para las mujeres afroamericanas.

Las trenzas, tradicionalmente asociadas con la lucha contra la discriminación, enviaron un mensaje de fortaleza y empoderamiento.

.@KamalaHarris is ready for this moment. By every measure, she will be one of the most qualified people ever to seek the presidency. And by every measure, she will be one of the most dignified. pic.twitter.com/laYcArDOao