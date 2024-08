El reconocido cantante colombiano Maluma alarmó a sus seguidores al revelar que fue víctima de la delincuencia en su visita a la Feria de las Flores en Medellín.

A través de sus historias de Instagram, el artista expresó su indignación y frustración por el hecho.

A Maluma le robaron el celular. “Estamos ya por acá en el paraíso, en casita. Pero escúchenme pues porque les tengo una historia más ‘peye’. Este fin de semana, mientras estábamos viendo a nuestra potranca con los amigos de Dos Aguas, de repente ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular“, relató visiblemente molesto.

La revista VEA recogió el video en su cuenta de Instagram.

Maluma pierde acceso a su cuenta de iCloud

Aunque Maluma rápidamente obtuvo un nuevo dispositivo, la situación se complicó al darse cuenta de que no podía recuperar su cuenta de iCloud.

“El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero”, explicó.

Esta situación ha dejado al cantante sin acceso a muchos de sus datos y aplicaciones importantes, generándole un gran problema.

“Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp“, añadió con frustración.

Maluma envía mensaje a los ladrones y apoya a Abril Singer

Finalmente, el artista no dudó en enviar un mensaje a quienes le hurtaron el dispositivo. “Si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas. No pueden dedicarse a robar, que ratas, hagan música, inspírense”.

Además, aprovechó para mostrar su apoyo a la joven cantante santandereana, Abril Singer, quien recientemente fue arrollada por una motocicleta en Medellín.

“Mi negra vamos que vamos que ud es invencible. Nos vamos a levantar más fuertes que nunca”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram.