Mundial de comidas de Ibai. Así puedes votar por Ecuador

El creador de contenido español Ibai Llanos anunció el 15 de agosto de 2026 el inicio de las postulaciones para el Mundial de Comidas.

El torneo virtual reunirá a 16 naciones y sus platillos representativos para definir mediante el voto popular en redes sociales cuál es la mejor comida del mundo.

Para conocer la trayectoria y evolución profesional del organizador de esta iniciativa, puedes revisar la historia de Ibai: de caster de videojuegos a empresario deportivo.

🥘 ¿En qué consiste el torneo gastronómico de Ibai Llanos?

El certamen es una competencia digital organizada por el creador de contenido que enfrenta platos principales mediante rondas de eliminación directa.

Tras el antecedente de 2025 en el Mundial de Desayunos, la nueva edición busca reunir a 16 países.

Los ganadores de cada llave avanzan según la cantidad de votos recibidos en las plataformas oficiales.

Si quieres recordar cómo se desarrolló la edición anterior de este certamen en redes sociales, te recomendamos leer las repercusiones que tuvo el Mundial de Desayunos.

Según detalló el propio Ibai Llanos en un video de Instagram, el objetivo actual radica en armar una lista de participantes elegidos directamente por la audiencia digital global.

👉 ¿Cómo postular a Ecuador en el Mundial de Comidas?

Para que un país ingrese a la lista oficial, la audiencia debe comentar en las publicaciones de las redes sociales del creador español.

Los usuarios deben indicar cuál es su país de origen y escribir el nombre del platillo principal más emblemático o popular que debe representarlos, por ejemplo: Ecuador-Encebollado.

La selección de las 16 naciones dependerá de la cantidad de menciones y del consenso que logren las comunidades en los canales digitales.

Esta cercanía con la gastronomía local no es nueva, pues anteriormente hemos analizado la reacción de Ibai al probar la receta del encebollado.

Como reportaron los portales KCH y Trome, la organización tomará en cuenta el volumen de comentarios para definir los 16 cupos del certamen antes de dar paso a los cruces directos.

🏆 ¿Cuál es el antecedente del certamen de Ibai Llanos?

En la edición de 2025, el pan con chicharrón de Perú obtuvo la victoria en el Mundial de Desayunos tras acumular 12,8 millones de votos.

Aquel evento derivó en festejos populares y coberturas televisivas. Para este 2026, la disputa se enfoca exclusivamente en platillos principales como la paella, los tacos o el ceviche.

Respecto al arraigo de la cocina nacional en plataformas digitales, también se puede consultar el ‘hype’ que generó en su momento el bolón.

Las rondas eliminatorias comenzarán una vez que se oficialice la lista definitiva de participantes.

Ibai Llanos y el Mundial de Comidas; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es La Velada del Año de Ibai Llanos? La Velada del Año es un evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos. Combina combates, música y espectáculo en directo, con transmisiones gratuitas por plataformas como Twitch, YouTube y TikTok LIVE. La sexta edición se celebró el 25 de julio de 2026 en Sevilla. ❓ ¿Ibai Llanos sigue haciendo directos con frecuencia? No. Ibai Llanos explicó que ya no pretende realizar directos diarios o habituales como antes. Tras finalizar su acuerdo de exclusividad con Twitch el 31 de diciembre de 2025, indicó que sus transmisiones serían más puntuales y estarían vinculadas con eventos o proyectos especiales. ❓ ¿Cuánto peso perdió Ibai Llanos? Ibai Llanos afirmó que perdió alrededor de 75 kilos durante su transformación física. El creador explicó que el proceso incluyó cambios en sus hábitos y más actividad diaria, aunque también habló públicamente sobre sus dificultades anteriores relacionadas con el peso y la alimentación. ❓ ¿Ibai Llanos usó Ozempic para adelgazar? Ibai Llanos habló públicamente sobre el uso de Ozempic durante su proceso para perder peso, pero señaló que lo consideró una alternativa final y que tenía preocupación por sus posibles efectos secundarios. Su experiencia personal no debe interpretarse como una recomendación médica para otras personas. ❓ ¿Quiénes participaron en La Velada del Año VI? La Velada del Año VI reunió a varios creadores de contenido, entre ellos IlloJuan y TheGrefg, además de participantes de combates femeninos y masculinos. El evento volvió al estadio La Cartuja de Sevilla y contó también con actuaciones musicales y una emisión internacional.

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