Después de su popular serie ‘El Mundial de los Desayunos’, el streamer español Ibai Llanos regresó con un nuevo reto: probar algunos de los platos más emblemáticos de Latinoamérica. Esta vez no se trataba de competencia ni de ganadores. El objetivo era descubrir sabores, acompañado por chefs de cada país, y dar su opinión en primera persona.

Más noticias

🌟 Ibai Llanos y el reto del encebollado

En el caso del Ecuador, el encargado de preparar el plato fue el chef Eloy Mera. Explicó que la base del encebollado está en la albacora, la cebolla cítrica, la yuca y los chifles verdes. “Sirven para darle textura y crunch”, señaló.

No te pierdas de leer: ¿Taylor Swift está embarazada? Aumentan los rumores

Cuando Ibai Llanos tuvo el plato frente a él, lo primero que llamó su atención fue el ají. Le habían advertido que picaba demasiado. Sin dudar, probó los chifles y comentó que parecían “torrendos”. Su reacción fue inmediata: “hostia, qué bueno está”, dijo sorprendido.

🔥 El momento del ají

El streamer acompañó el plato con jugo de naranja y luego se lanzó directo al encebollado. Al ver el pescado, confundió la albacora con atún. La combinación de sabores lo impresionó y la calificó como “espectacular”. Más tarde, se atrevió con un chifle bañado en ají. El picante lo tomó por sorpresa.

Te puede interesar: Tendencia viral | Cómo crear figuras 3D con tus fotos estilo Bandai

😲 Una definición inesperada

Con humor, Ibai bautizó el plato como “atún encebichado con salsa del demonio, zumo de naranja con torrendo”. Aunque confundió los nombres, acertó al adivinar el país de origen: Ecuador.

El chef Mera le aclaró que no eran torreznos, sino chifles. También le explicó que, en la gastronomía ecuatoriana, el picante siempre va aparte. Finalmente, reveló que lo que había probado era nada menos que encebollado de pescado, el plato más representativo del Ecuador.

Te recomendamos: