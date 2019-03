Escuchar death metal no te hace insensible a la violencia

Un equipo de investigadores de la Macquarie University y el Centro ARC de Excelencia en Cognición y sus Trastornos, ambos en Australia, en colaboración con Universidad de la Academia China de Ciencias, han realizado un estudio para analizar el impacto de escuchar música violenta.

Como resultado, concluyen que este tipo de múscia no desensibiliza a las personas ante la violencia. Así, en su artículo publicado en la revista Royal Society Open Science, el grupo describe los experimentos que realizaron con estudiantes voluntarios y lo que aprendieron de ellos.



Por ejemplo, cuando apareció el rock n roll, muchos padres estaban convencidos de que iba a convertir a sus hijos en degenerados. Más recientemente, esto se ha repetido con géneros como el rap o el death metal, por lo que los investigadores decidieron comprobar si esa creencia popular tenía algo de cierta.



Para ello se entrevistaron con estudiantes universitarios, 32 de los cuales se desafiaron a sí mismos como fans del death metal, mientras 48 aseguraron no tener interés alguno en este tipo de música. A todos ellos se les mostraron a través de un dispositivo dos imágenes al mismo tiempo, una violenta y otra no violenta, una en cada ojo.



Investigaciones anteriores han demostrado que centrarse en las imágenes en una configuración de este tipo es una forma de determinar el sesgo. Al observar los resultados, los investigadores no encontraron diferencias entre los dos grupos. Sugieren, por tanto, que esto indica que escuchar el death metal no hizo a los estudiantes más o menos sensibles en general a las imágenes que representan la violencia.



En un segundo experimento, los investigadores repitieron el primero, pero poniendo una canción de death metal o una canción alegre, obteniendo los mismos resultados, pues ambos grupos se centraron, igual que en la primera prueba, principalmente en las imágenes violentas.



Los investigadores concluyen que sus resultados proporcionan evidencia que sugiere que escuchar música violenta no hace que las personas sean más o menos sensibles a la violencia, ya sea en general o en el corto plazo.



El profesor Bill Thompson, de la Universidad Macquarie de Sydney, plantea que "si los fanáticos de la música violenta fueran insensibles a la violencia, que es lo que preocupa a muchos grupos padres, grupos religiosos y juntas de censura, entonces no mostrarían el mismo sesgo. Pero los fanáticos mostraron el mismo sesgo hacia el procesamiento de estos imágenes violentas como las que no fueron fans de esta música".