En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de rumores sobre la supuesta muerte de Doña Lety, un personaje entrañable de la cultura popular mexicana y latinoamericana.

Según Infobae, la noticia de su presunto fallecimiento a los 62 años circuló rápidamente por varios portales de Internet, lo que ha causado alarma entre sus seguidores y amigos.

Publicaciones que causaron alarma

Los rumores sobre la muerte de Doña Lety, avivados por una imagen. Foto: Infobae.

Las especulaciones se intensificaron cuando comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales que daban por muerta a Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez.

Estas publicaciones incluyeron mensajes de condolencias dirigidos a sus familiares y amigos. Además, una imagen en particular, que mostraba una fotografía de Doña Lety acompañada de las fechas “1962-2024”, avivó aún más los rumores de su muerte.

Jaime Toral desmiente los rumores

Sin embargo, siguiendo con Infobae, el youtuber Jaime Toral, amigo cercano de Leticia Gómez, se encargó de desmentir estos rumores. A través de un comentario en su cuenta de Facebook, Toral confirmó que Doña Lety está viva y en buen estado de salud.

¿Quién es Doña Lety?

En el mundo de las redes sociales, personajes inesperados pueden convertirse en fenómenos virales, como ha sido el caso de Doña Lety. Aunque no es creadora de contenido, ha ganado notoriedad en TikTok gracias a las entrevistas realizadas por el youtuber Jaime Toral. De acuerdo con Infobae, Doña Lety vive en una zona rural y, a pesar de sus enfermedades crónicas, se ha vuelto protagonista de miles de memes virales.

De los rechazos a la Coca-Cola: El humor de Doña Lety

Los videos de Doña Lety comenzaron a viralizarse hace dos años. En uno de sus momentos más recordados, rechazó todos los regalos que Jaime Toral le llevó, desde frutas hasta otros productos, porque no tenía un cuchillo para cortarlos. Esta escena causó tanto gracia como indignación. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Doña Lety solo se emociona cuando le compran Coca-Cola, su bebida favorita.

Enfermedades y sospechas: ¿Finge Doña Lety?

Leticia Gómez ha mencionado tener varias enfermedades crónicas que afectan su movilidad y fuerza física. No obstante, nunca ha especificado cuáles son. En algunos videos, Doña Lety aparece arrastrándose en pequeños montes de tierra, pero luego es vista sin problemas. Esta inconsistencia ha generado sospechas de que podría estar fingiendo algunas dolencias.

Una de sus frases más virales en TikTok es: “Antes yo me levantaba, me ponía a barrer, lavaba los trastes, ahora no puedo, me da mucha flojera y no sé por qué me pasa esto”, según Infobae. Esta declaración ha llevado a algunos a etiquetarla como exagerada, mientras que otros la defienden, al argumentar que algunas enfermedades no siempre se manifiestan de forma constante.