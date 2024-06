‘Intensamente 2‘, estrenada el 13 de junio de 2024, ha sido un éxito mundial. La cinta que continúa la historia de Riley ha enamorado a sus fans.

La película se desarrolla en la mente de Riley, ahora adolescente, que enfrenta cambios emocionales complejos. La historia principal presenta cuatro nuevas emociones.

Entre ellas se destaca Ansiedad, que llega para ayudarla a afrontar los desafíos de la adolescencia. Sin embargo, genera un desequilibrio con las demás emociones.

¿Qué le faltó a ‘Intensamente 2’?

Hasta ahí todo bien, pero hay algo pendiente, según los seguidores más radicales. Entre la primera película de Pixar que salió en 2015 y la segunda parte que aún está en cines hay algo más.

En ‘Intensamente‘, Riley tiene 11 años, se interesa por el deporte y, a pesar del torbellino de emociones, hace amigos. En ‘Intensamente 2’ cumple 13 años y sus interacciones sociales aumentan.

Entre ambas cintas hay un corto animado que muestra a Jordan, el posible novio de Riley. En el material, el chico llega a casa de la protagonista.

El papá de la pequeña lo recibe e inmediatamente activa sus sentidos de alerta frente a la visita. El corto animado muestra el interior de la mente del señor Andersen que está celoso.

Ira y Miedo son las principales emociones que actúan en el cerebro del padre de Riley. Él y la madre de la niña se preguntan si esa salida de su hija es una cita.

El señor Andersen inicia el respectivo interrogatorio padre-novio. Las respuestas naturales y cortas del chico enfurecen al papá de Riley y cuando está a punto de estallar algo ocurre.

Se muestra que el señor Andersen y el amigo de Riley tienen cosas en común. Eso cancela la reacción del papá de la niña y en adelante todo sale bien.

¿Dónde ver el corto de ‘Intensamente’?

Hay espectadores que esperaban ver a Jordan en ‘Intensamente 2’, pero se llevaron una sorpresa al ir al cine, pues el chico no apareció en la secuela. El material circula en redes sociales con diferentes títulos, entre ellos, ‘El corto que no has visto de Inside Out’.

Escenas del corto de ‘Intensamente’. Foto: screenshot

A pesar de este ‘pendiente’, la cinta se ha convertido en la más taquillera en lo que va de 2024. ¿Será que el éxito provoca una tercera parte o quizás otro corto en el futuro?