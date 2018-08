#paraquecaches

El color que está ausente en casi todas las banderas del mundo

Piensa en todas las banderas del mundo que conoces. Son muy diversas en sus diseños y colores y te aseguramos que no has notado que hay un tono, actualmente muy popular, que no aparece casi en ninguna. Es el morado.

Solo dos países cuentan con esta coloración en sus símbolos patrios: Dominica y Nicaragua, sin embargo, en el segundo, la existencia del morado en la bandera es tan imperceptible que hay que tener muy buena vista para distinguirlo.



¿Por qué este color, ahora tan popular, no aparece en las banderas. En Afull te lo contamos.

Según informa BBC Mundo, en el pasado el color morado era "tan raro y costoso que solo unos pocos podían permitírselo". Hace años, esta coloración era asociada a la realeza y clases dominantes y, por lo tanto, al diseñar las banderas de los países, muchos optaron por dejarlo fuera.



Esto sucedía por el origen de este color. Según LiveScience, este se obtenía de un pequeño molusco que solamente se hallaba en la región del Mediterráneo de una ciudad de Líbano llamada Tiro. Más de 9 000 ejemplares era necesarios para obtener solamente un gramo de esta tinta, asegura el portal.



Esto se mantuvo así hasta 1856 cuando el químico inglés William Henry Perkin- de 18 años en ese entonces- creó por accidente un color morado sintético mientras intentaba sintetizar quinina- una droga utilizada para combatir la malaria, relata LiveScience.



"Añadiéndole hidrógeno y oxígeno al alquitrán de hulla, se dio cuenta de que los frascos de cristal quedaban manchados de negro. Tras echarles agua, dio con el primer tinte sintético: la anilina morada", cuenta la BBC. Esto permitió conseguir el color de manera mucho más sencilla, económica y masificar su producción.



Esto hizo que este aprendiz que se formaba en el Royal College of Chemistry se vuelva famoso y millonario, asegura The Guardian. Llamó 'malva' al color que pudo crear y que hasta entonces fue símbolo de opulencia y con ayuda de su padre abrió un negocio de tintes.



Aunque solo las banderas de Dominica y Nicaragua tengan morado, ambas presentan el color en cantidades reducidas. En el caso del primer país, un pequeño loro imperial- ave nacional de Dominca- lleva morado en su pecho y su cabeza.

En la bandera de dominica el loro imperial es de color morado. Foto: Pixabay.

En la bandera de Nicaragua, la coloración es visible en una pequeña franja del arcoiris que encierra su escudo. Como dijimos, hay que tener muy buena visión para apreciarlo.