Elize Matsunaga. El caso real que inspiró dos éxitos de Netflix, top en Ecuador

Elize Matsunaga se convirtió en el centro de atención de Netflix Ecuador en agosto de 2026.

La película ‘Elize: Shadows of a Woman’ lidera las preferencias de los usuarios, mientras que la docuserie ‘Elize Matsunaga: Once Upon a Time‘ ocupa el noveno lugar.

Ambos títulos abordan el asesinato del empresario Marcos Kitano Matsunaga, ocurrido en mayo de 2012 en São Paulo, Brasil.

Para explorar más producciones que destacan en el catálogo local, te recomendamos revisar el impacto de ‘Hasta el final’, que también se posiciona en Netflix Ecuador.

Ranking en Netflix Ecuador.

🎬 ¿De qué trata ‘Elize: Sombras de una mujer’ en Netflix?

‘Elize: Shadows of a Woman’ es una película de ficción y thriller psicológico estrenada el 22 de julio en Netflix.

La obra, dirigida por Felipe Vellas y escrita por Raphael Montes junto a Mariana Torres, reconstruye la relación del matrimonio y el posterior homicidio.

Según reportó Deadline, la producción de Boutique Filmes cuenta con Lorena Comparato en el rol protagónico.

Por su parte, El Financiero detalló que el largometraje se posiciona en las principales tendencias de la plataforma de streaming.

Si te atraen las historias sobre crímenes reales e historias controvertidas, te sugerimos consultar las novedades de la nueva entrega de ‘Monster’ centrada en Lizzie Borden.

📺 ¿Qué revela la docuserie ‘Elize Matsunaga: Once Upon a Time’?

‘Elize Matsunaga: Once Upon a Time’ es una serie documental de cuatro episodios estrenada en 2021 por Boutique Filmes.

Esta producción presenta la primera entrevista televisiva con la protagonista desde prisión.

Según informó El Comercio de Perú, la docuserie dirigida por Eliza Capai ofrece el testimonio directo de la autora del crimen, además de declaraciones de policías, abogados y periodistas sobre el proceso judicial de 2016.

Asimismo, si prefieres formatos de acción o suspenso en la plataforma, puedes conocer más sobre el éxito de la serie del Agente Kim.

🔪 ¿Cómo ocurrió el crimen de Marcos Kitano Matsunaga?

Elize Matsunaga disparó contra su esposo Marcos Kitano Matsunaga en su departamento de São Paulo tras confirmarse una infidelidad.

Luego de matarlo, descuartizó el cadáver, colocó los restos en bolsas y los abandonó en tres maletas en una zona boscosa de Cotia.

De acuerdo con Perfil, la mujer admitió el disparo y el desmembramiento, aunque negó haber planificado el asesinato.

Las cámaras del edificio registraron su salida con el equipaje, evidencia clave para desmontar su versión inicial de desaparición.

Para quienes buscan alternativas de entretenimiento con ritmo ágil dentro del catálogo, también hemos analizado la comedia de acción de Kevin Hart que arrasa en reproducciones.

⚖️ ¿Cuál es la situación actual de Elize Matsunaga?

Elize Matsunaga recibió una condena por homicidio calificado y ocultación de cadáver que se redujo a 16 años y 3 meses de prisión tras su confesión.

Desde mayo de 2022, la mujer permanece en régimen abierto tras cumplir 10 años de internamiento.

De acuerdo con El Financiero, trabajó brevemente como conductora de aplicación y luego como costurera en una fábrica para mantener un perfil bajo.

Su hija continúa bajo la custodia de los abuelos paternos.

En el ámbito de las grandes producciones y estrenos de la plataforma, te invitamos a leer sobre el regreso de la adaptación televisiva de ‘Cien años de soledad’.

Caso Elize Matsunaga; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Elize Matsunaga y qué crimen cometió en Brasil? Elize Matsunaga es una mujer brasileña condenada por asesinar y descuartizar a su esposo, Marcos Kitano Matsunaga, en mayo de 2012 en San Pablo. El caso conmocionó a Brasil debido al perfil de la pareja, la brutalidad del crimen cometido en su apartamento y los motivos pasionales e económicos que rodearon el homicidio del empresario. ❓ ¿Cuántos años de prisión le dieron a Elize Matsunaga en su condena? Fue condenada inicialmente a 19 años y 11 meses de prisión por homicidio calificado y destrucción de cadáver. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil redujo su pena a 16 años y 3 meses debido a su confesión, otorgándole el régimen abierto en junio de 2022 tras cumplir 10 años entre rejas. ❓ ¿Cuál es la situación actual de Elize Matsunaga y dónde vive? Elize Matsunaga se encuentra en libertad condicional desde junio de 2022 y vive en el estado de San Pablo, Brasil. Tras salir de prisión, trabajó como conductora de aplicaciones de transporte en Franca y rehízo su vida bajo supervisión judicial, manteniendo un perfil bajo debido al constante monitoreo mediático. ❓ ¿Qué pasó con la hija de Elize y Marcos Matsunaga tras el crimen? La hija del matrimonio quedó bajo la tutela de los abuelos paternos tras la detención de Elize Matsunaga en 2012. La familia del empresario Marcos Kitano Matsunaga obtuvo la custodia exclusiva y ha mantenido a la menor alejada del contacto con su madre y de la exposición a los medios de comunicación.

Te recomendamos: