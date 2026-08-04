Netflix revela el primer vistazo de ‘Monster: The Lizzie Borden Story’ y revive uno de los crímenes más polémicos de la historia

Una luz de vela rompe la oscuridad. Una mujer sostiene una copa de vino mientras mantiene una mirada fría e impenetrable.

Escenas de la serie ‘Monster’ de Netflix.

En otra escena, un hombre permanece inmóvil junto a varios féretros de madera tallada.

Más adelante aparece una mujer vestida para viajar, con un sombrero oscuro, guantes de cuero y un antiguo maletín sobre las piernas, como si acabara de llegar —o estuviera a punto de marcharse— de una casa marcada por los secretos.

Escenas de la serie ‘Monster’ de Netflix.

Las primeras imágenes promocionales de la nueva entrega de la antología de Ryan Murphy construyen esa sensación desde el primer vistazo.

El vestuario de finales del siglo XIX, los tonos púrpura, grises y negros, las telas pesadas y los escenarios iluminados únicamente por fuentes de luz cálidas refuerzan una atmósfera gótica, opresiva y profundamente claustrofóbica, sello de las producciones de crímenes reales del creador.

Un afiche cambia por completo el tono de la historia

Afiche de ‘Monster’ de Netflix.

Sin embargo, el material promocional reserva su imagen más impactante para el final.

El póster oficial abandona los interiores victorianos y apuesta por una composición dominada por un rojo intenso.

Allí aparece una mujer de espaldas levantando un hacha en medio de una acción violenta, una referencia directa al célebre caso de 1892 en el que Lizzie Borden fue juzgada y posteriormente absuelta por los asesinatos a hachazos de su padre y su madrastra.

La historia da un nuevo giro con otro de los fotogramas difundidos.

Un primer plano muestra a la protagonista con el rostro y el cuello cubiertos de sangre, transmitiendo el desconcierto inmediato tras un acto violento y reforzando el tono dramático que promete la producción.

Netflix confirma el próximo capítulo de ‘Monster’

Series ‘Monster’ de Netflix.

Fue entonces cuando el material promocional revela su principal información. Las imágenes corresponden al primer vistazo oficial de ‘Monster: The Lizzie Borden Story’, la nueva entrega de la antología de Ryan Murphy para Netflix.

El afiche también confirma que la serie llegará el 17 de septiembre exclusivamente a la plataforma y recuerda que proviene de los creadores de ‘Dahmer’ y ‘Monster: The Ed Gein Story’.

La información fue obtenida del primer material promocional oficial de Netflix, compuesto por el afiche principal y las imágenes de adelanto difundidas para presentar la nueva producción.

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