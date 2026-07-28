¿Por qué la serie ‘Agente Kim reactivado’ no suelta el Top 10 de Netflix en Ecuador?

Una figura vestida de negro camina en la oscuridad. Se escucha la pregunta “¿Dónde está?” y alguien le ruega: “Por favor, intenta olvidar todo”. Así inicia el tráiler de la serir ‘Agente Kim reactivado’, la serie de Netflix en el top 10 de 73 países incluido Ecuador.

Más adelante en el tráiler se observa una escena emotiva en un hospital donde el protagonista sostiene la mano de su esposa moribunda, quien le dice: “Y solo sé un padre para Min-ji. Para que pueda crecer sintiéndose amada”.

Padre abnegado

‘Agente Kim reactivado’ se posiciona entre lo más visto de Netflix Ecuador.

A continuación, se muestra su faceta de padre abnegado: corriendo a abrazar a su hija a la salida del kínder, planchando su ropa y cocinando para ella en un hogar modesto. Todo apunta a que es un hombre de familia, pero hay un giro.

El protagonista escucha una voz que le increpa: “¿Te vas a quedar de brazos cruzados?”. Comienza a mostrar destellos de su verdadera naturaleza: marcas de cicatrices graves en su torso y momentos de intensidad visual.

Los golpes

Entonces se desata la acción con el protagonista embistiendo autos y abriéndose paso a golpes en pasillos y mansiones.

Se muestran varias secuencias rápidas de artes marciales, combates mano a mano, el uso de armas de fuego y la mirada llena de furia del personaje principal.

¿Qué tiene ‘Agente Kim reactivado’ que conquistó Ecuador?

‘Agente Kim reactivado’ se posiciona entre lo más visto de Netflix Ecuador. • Foto: IMDb

La serie conecta con la audiencia ecuatoriana porque transforma una ansiedad colectiva en una fantasía de protección.

Es decir, la idea de que, ante la vulnerabilidad y la falta de garantías en el entorno, exista un padre capaz de mover el mundo para salvar a los suyos es lo que la tiene en el segundo puesto de Netflix en Ecuador.

No se trata solo de artes marciales; es la fantasía de la protección absoluta. El espectador no se identifica con el agente de inteligencia, sino con la víctima que, por fin, tiene a alguien verdaderamente poderoso cuidándole la espalda.

Justicia sin burocracia

Agente Kim muestra, además, una paternidad presente y de cuidado diario, un papá que está ahí todo el tiempo para su hija.

En resumen, la serie responde al deseo de justicia directa e implacable. Cuando el sistema institucional o escolar falla en proteger a la hija (víctima de acoso y redes criminales), la acción individual del protagonista valida el sentimiento popular: la seguridad de la familia no se negocia y está por encima de cualquier burocracia.

¿Habrá segunda temporada de la serie ‘Agente Kim reactivado’

Tres fuentes recientes apuntan a que el exitoso k-drama podría continuar.

El medio Areajugones informó el pasado 8 de julio que la productora de la serie aseguró que no había conversaciones oficiales sobre una nueva entrega, aunque reconoció que la serie tiene potencial para convertirse en una producción de varias temporadas. El actor So Ji Sub también expresó su deseo de que la historia continúe.

Por su parte, el medio Sonica, citando información publicada por OSEN, reveló que la productora ya se encuentra en conversaciones para una posible segunda temporada y agradeció el apoyo recibido por la serie.

Finalmente, el perfil especializado de contenido coreano Drama Report aseguró el 26 de julio de 2026 que las negociaciones avanzan de forma positiva. Según la publicación, la productora ya estaría trabajando en las conversaciones para concretar la continuación del k-drama.

Por ahora, la segunda temporada no ha sido confirmada oficialmente ni tiene fecha de estreno.

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