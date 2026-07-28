‘Hasta el final’, la película de Netflix que te hará preguntarte: ¿qué harías por salvar a tu familia?

En ‘Hasta el final’, todo comienza en un hospital.

Un médico revisa expedientes antes de darle una noticia devastadora a Jada, una madre soltera cuyo hijo ha sido diagnosticado con leucemia.

El pequeño aparece conectado a una máscara de oxígeno y recibiendo tratamiento mientras su madre intenta aferrarse a la esperanza.

Pero detrás del drama familiar se esconde un problema aún mayor: encontrar un donante compatible para un trasplante que podría salvar su vida.

Cuando el amor empieza a romper las reglas

‘Hasta el final’ conquista Netflix Ecuador. • Captura de pantalla trailer Netflix

Las imágenes del tráiler muestran a Jada enfrentándose al personal médico y a agentes de seguridad. Lo que comenzó como una historia de dolor se transforma poco a poco en un thriller cargado de tensión.

Según Chic Magazine, la desesperación la lleva a cruzar límites legales y éticos en un intento por mantener con vida a su hijo que padece leucemia.

La protagonista pasa del llanto y la vulnerabilidad a una determinación inquebrantable que la impulsa a arriesgarlo todo.

El dilema que explica su éxito en Netflix

Según el medio Hoy, ‘Hasta el final’ no está basada en una historia real. El guion es una idea original, aunque aborda situaciones médicas que sí existen.

Más allá del suspenso, la película plantea una pregunta incómoda y universal: ¿hasta dónde llegarías para salvar a quien más amas?

La película ‘Hasta el final’ se ubica en el cuarto puesto en lo más visto en Netflix Ecuador.

Hay historias que no necesitan explosiones ni grandes villanos para mantener al espectador al borde del asiento. A veces basta una habitación de hospital, una madre desesperada y una carrera contra el tiempo.

Al abordar temas tan reales como la leucemia infantil y la urgencia de los trasplantes, la película presenta a Jada como una madre común empujada al límite, planteando una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llegarías por tu hijo?

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