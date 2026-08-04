‘Cien años de soledad’: fecha y hora para ver la segunda temporada de la serie de Netflix

La producción inspirada en la obra de Gabriel García Márquez estrena sus nuevos episodios.

La adaptación audiovisual de ‘Cien años de soledad’, la obra cumbre del escritor colombiano Gabriel García Márquez, entra en su etapa decisiva.

Netflix lanzará en agosto de 2026 los últimos ocho episodios (separados en un grupo de 7 + el gran final) que cierran la historia de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo.

El conflicto en Macondo

‘Cien años de soledad’ estreno segunda parte.

De acuerdo con RPP, la trama de este bloque se sitúa tras la firma del armisticio y el fin de la guerra civil. Sin embargo, la paz no se consolidará en el poblado.

La amenaza del coronel Aureliano Buendía impulsará a los conservadores a tramar un atentado, suceso que desencadenará el arribo de Fernanda del Carpio desde Bogotá.

A la par, José Arcadio Segundo logrará conectar a Macondo con el resto del mundo a través de la llegada del tren.

Este avance abrirá paso a la instalación de la compañía bananera, hito decisivo que arrastrará a la localidad y a los descendientes de la estirpe hacia su desenlace histórico.

¿Cuántos episodios tendrá ‘Cien años de soledad’ en su segunda parte?

La plataforma de streaming optó por un lanzamiento dividido para el tramo final de esta producción.

El miércoles 5 de agosto de 2026 a las 02:00 se estrenarán los primeros siete capítulos del volumen final.

Por otro lado, el desenlace definitivo y capítulo final de la serie estará disponible tres semanas después, el miércoles 26 de agosto, completando así los ocho episodios que integran esta segunda parte.

Según el medio Vanitatis, la entrega incluye títulos centrados en momentos clave del libro como El armisticio, Fernanda del Carpio, Había llegado el inocente tren y Eran más de tres mil.

Con la difusión del capítulo final el 26 de agosto, Netflix concluirá de forma definitiva la adaptación televisiva de la célebre novela publicada originalmente en 1967.

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