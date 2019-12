9 001 visas concedió Ecuador a migrantes en tres meses de censo

LEA TAMBIÉN

Ecuador ha otorgado 9 001 visas de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias a ciudadanos venezolanos como parte del proceso de regularización, que este jueves 26 de diciembre del 2019 cumple tres meses.

Esta jornada, que concluirá el 31 de marzo del 2020, tiene por objetivo aplicar el decreto 826 que firmó el presidente Lenín Moreno. En ese documento se establecen los requisitos para que los extranjeros se acojan a la medida que, además, exoneró de multas a quienes excedieron los 180 días de permanencia legal en el país.



En este lapso, el proceso ha dejado dos panoramas. De un lado están quienes han alcanzado el visado. En la otra orilla están quienes no pudieron concretar el beneficio.



La principal causa para quienes se les rechazó el visado es que incumplen dos de los principales requisitos: haber ingresado al país después del 26 de julio, día en el que se emitió el Decreto y haber ingresado legalmente a Ecuador.



En ese panorama está Shamahais Miquilina, del Estado de Falcón. Su hijo de cinco años no pudo acogerse porque hace dos años entró al país sin registrar su ingreso en las ventanillas de Migración, en el paso fronterizo de Rumichaca.



“No sellamos la tarjeta andina porque el niño no tiene pasaporte, entonces acá me dijeron que no me puedo acoger”, contó la mujer de 33 años.



La migrante, que habita en el sur oeste de Guayaquil, señaló que el menor no puede estudiar porque no tiene sus documentos en regla. Ella habita junto a su esposo y tienen otro hijo de siete meses, que nació en la urbe porteña.



En una situación distinta, Miguel Hernández, del estado de Aragua, obtuvo el visado. Él llegó al Puerto Principal junto a su esposa e hija de un año. Por ahora se dedica al comercio informal, pero ahora, con el estatus legal, espera postular por una plaza laboral formal.



Juan Francisco Loaiza, subsecretario de Migración del Ministerio de Gobierno, comentó que hasta el pasado 17 de diciembre se habían contabilizado 173 671 registros. Este es el procedimiento que se efectúa en el consulado virtual de la Cancillería.

El sistema verifica a continuación que el aplicante no tenga multas migratorias. Si tiene algún pago pendiente, en el marco de la amnistía que también contempla la regularización, deberá esperar entre 24 y 48 horas hasta que se levante la multa.



Luego el Ministerio de Relaciones Exteriores valida el requisito principal, que es el pasaporte de los ciudadanos venezolanos. El Gobierno acepta pasaportes caducados, hasta por cinco años. Para este paso, los migrantes deben acudir de forma presencial para que las autoridades ecuatorianas puedan corroborar la información ingresada en la plataforma.



De acuerdo con Loaiza, son 61 475 los venezolanos que ya acudieron a las oficinas de la Cancillería en el país, tras haber alcanzado un turno en la oficina virtual.



Mientras, la Cancillería informó que hasta el pasado 19 de diciembre los consulados del Ecuador en Bogotá, Lima y Caracas han emitido a favor de ciudadanos venezolanos 2 973 visas para ingresar al país.



Ese número incluye visas de Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias (Verhu) y otros tipos de visados por diversas categorías migratorias.

Los datos del Ministerio de Gobierno revelan que en Ecuador no han registrado su salida del país 358 500 ciudadanos venezolanos. No obstante, Organizaciones No Gubernamentales estiman que la población puede sobrepasar los 400 000, pues desde que empezó a regir el decreto 826 decenas ingresan por las fronteras.



“La migración no se ha detenido, es menor, pero la gente continúa ingresando por los 26 pasos irregulares entre Ecuador y Colombia”, explicó Ronald Borges, director de la casa de acogida Un Techo para el Camino, de Hogar de Cristo. El lugar acoge a los migrantes nuevos. Varios llegan acompañados por su familia.



En lo que va del año el sitio ha albergado a más de 12 000 extranjeros. En un inicio los huéspedes eran viajeros de paso y sus destinos eran Perú, Chile, Bolivia o Argentina. Ahora, el 90% de los que llegan a la Casa tienen como propósito residir en Guayas.



Borges afirmó que cada día cobijan a unas 30 o 40 personas en promedio. El 95% entró a Ecuador por pasos irregulares, muchos no tienen pasaporte ni antecedentes penales. Uno de ellos es Carlos Vargas, oriundo del Estado de Vargas.



Él llegó hace 15 días al país junto a su esposa y tres hijos menores de edad. “Sabemos que no podemos acogernos al visado humanitario, pero optaremos por algún otro tipo de visado para poder encontrar empleo”, contó.

Otros, en cambio, optaron por dejar Ecuador y regresar a Venezuela. Jerry Rodríguez viajó el domingo pasado a Caracas tras no encontrar empleo en Guayaquil.