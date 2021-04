¿Cómo fue el primer día de vacunación contra covid-19 para docentes este lunes 5 de abril del 2021?

Fernando Acosta sintió una gran emoción al recibir la primera dosis de la vacuna anticovid-19. Él es docente y es parte del grupo de 500 profesionales de la educación que se inmunizaron este lunes 5 de abril del 2021 en la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares, en el norte de Quito.

El profesor acudió a este centro educativo en horas de la mañana para cumplir con su cita. El proceso -cuenta- fue ágil y dinámico, por lo que no tuvo que esperar mucho tiempo ni hacer filas largas. “Hubo una buena organización”.



Acosta, quien labora en la Unidad Educativa República de Rumania, en el norte de la urbe, asegura que la inoculación tiene un gran significado para los maestros, ya que “es un primer paso” para el retorno a las clases presenciales.



“Lo ideal sería que tanto docentes, estudiantes, padres y madres de familia cuenten con la vacuna para garantizar un ambiente seguro”, señala el profesor quien fue notificado un día antes sobre su turno para la inmunización contra esta enfermedad.



Una visión similar tiene César Topón, otro maestro. Él acudió al plantel para recibir la primera dosis. Estaba emocionado, reconoce. “Con la vacunación me siento más confiado y seguro para laborar y estar junto a mi familia”.



Él opina que si se piensa en retornar a clases presenciales es necesario dotar a los profesionales en educación de insumos de bioseguridad, como mascarillas o visores.



En este centro de educación estuvo el presidente Lenín Moreno, quien ha recorrido varios puntos para la administración de las fórmulas, desde las semanas anteriores.



En este espacio señaló que han llegado cerca de 444 000 dosis y este lunes arribará un nuevo cargamento de Pfizer-BioNtech. Con ello se completarán las 500 000.



Además, dijo que un aproximado de 300 000 ciudadanos se han aplicado las primeras y segundas fórmulas.



“Iniciamos en poco más de una semana con 6 000 dosis diarias, y ahora vamos por 32 000. La esperanza es que cuando lleguen las 300 000 vacunas de Sinovac (miércoles 7 de abril del 2021) y las segundas 700 000 sábado 10 de abril del 2021) ya estemos en un ritmo no inferior a las 50 000 diarias; es la expectativa”.



Moreno reconoció que en un primer momento hubo retrasos en los arribos, pero “ya fluyen con facilidad, por lo que podemos continuar con nuestros maestros que son aproximadamente 215 000, entre privados y públicos, y hay la posibilidad de vacunar al personal administrativo y de servicios”.



A Moreno también le preguntaron sobre la aprobación de un crédito de USD 150 millones, de parte del Banco Mundial, para la adquisición de vacunas. Él respondió que el apoyo internacional “siempre ha estado presente” y recordó que Estados Unidos ha enviado insumos, como respiradores para las unidades de cuidados intensivos (UCI). Además, señaló el caso del Gobierno de Chile que donó 20 000 dosis anticovid-19.



En el colegio también estuvieron la ministra de Educación, Monserrat Creamer, y la gerenta de CNT, Martha Moncayo.



La primera ratificó que la vacunación a los profesores es “un paso adelante para el retorno seguro, progresivo y voluntario” a clases presenciales. Y destacó que las listas del personal ya fueron enviadas al Ministerio de Salud Pública y está activo el proceso de convocatoria por medio de CNT.



Mientras que Moncayo sostuvo esta semana cerca de 45 000 adultos mayores y quienes tienen discapacidad, que se inscribieron, serán convocados para la vacunación, en distintos lugares del país. Además, recomendó a los ciudadanos con cita no acudir a los puntos con mucho tiempo de anticipación.



“Tenemos personas que se acercan seis horas antes de la cita; entendemos la desesperación, pero les rogamos que se acerquen máximo 30 minutos antes. Las dosis están asignadas y no se quedarán sin ellas”.



Y mencionó que actualmente las convocatorias se realizan a personas que se inscribieron por medio de la página web, la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Conadis. Desde allí se selecciona en función a los parámetros señalados por Salud y organismos internacionales, es decir, según la vulnerabilidad y la edad.